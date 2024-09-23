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渣夫掏4千萬求離「要正宮讓出小孩」該答應嗎？《好搭檔》65字反思…網全懂了

文／潘慧中

「世上所有父母不論身處在什麼情況下，都是用各自的方式，盡自己最大的努力去愛著孩子。」
「就如同每個父母，都在用各自的方式愛著孩子，或許孩子們也一樣，為了守護父母愛著自己的方式及那份真心，每一刻都在竭盡全力。 」

對我來說，《好搭檔》處理最好的部分，在於這部戲頻繁使用小孩視角，去觀看整個家庭關係的建立。我們通常認為可以用陪伴戰勝一切，事實上在養育生命的過程中，很多時候帶有怨懟的陪伴反而容易狹隘了築成一個家的關鍵。

▲▼好搭檔。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

▲《好搭檔》上週剛播出大結局。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

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戲裡面有一段我覺得非常真實，男方出軌後願意和解離婚，但因不願讓出撫養權，他開出了給付20億韓幣（約4千8百萬新台幣）的誘餌，希望女方讓出撫養權。女方最後同意了，因為考慮到娘家無法幫忙照顧小孩、以及孩子未來可觀的教育費，但也因此被質疑是「丟下小孩」的人。

「選擇錢難道就是放棄孩子嗎？沒想過她是為了孩子才做出那種選擇嗎？孩子可能會受到什麼傷害，母親應該比你清楚，讓出撫養權不代表要放棄當媽媽的責任。」

或許該這麼說，一個家庭關係的建立，從來就沒有所謂最關鍵的因素。每一個因素要構成都是極其艱難，每一次互動要維持都是充滿挫敗，每一句關懷要表達都有難以想像的風險，也因此，一個家庭關係的建立才會更顯得珍貴。

▲▼好搭檔。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

▲▼張娜拉在劇中努力修補和女兒的感情。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

▲▼好搭檔。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

家庭，本身就是一個參雜幸福、苦痛、歡笑、淚水等摸不著的奇幻存在。有很多時候，無法正視與另一半已成為陌生人的事實，卻總要在某個關鍵才終於醒悟，我們欠缺的，是找到適合自己繼續與他人共活下去的方式，可能是迎合，可能是說謊，當然也可能是分離。屆時，所有人都必須承認一件事：一段關係的結束，不僅是階段性終點，其實也拉開了另一段嶄新故事的序幕，重新尋找適合自己繼續與他人共活下去的方式。

《好搭檔》讓人很有感觸的原因，在於它用十集完成了一段婚姻的起承轉合，明確地將夫、妻、小孩三方的心聲都點出來，再由觀眾帶入自身的故事，最後體悟到，現實生活就是持續在找尋適合自己繼續與他人共活下去的方式，不只是家庭關係，所以就算是未婚觀眾，也能產生清楚共鳴。

▲▼好搭檔。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

▲▼《好搭檔》用十集完成了一段婚姻的起承轉合。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

(外送稿用)▲▼好搭檔。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

為了找到適合自己繼續與他人共活下去的方式，唯一能做的就是努力，並且不把他人的努力視為理所當然，犯了錯就接受懲罰，然後繼續努力彌補，即使傷害已經造成。而這也是我覺得《好搭檔》這齣劇最值得推薦的部分，因為所有跨越自我的人際關係本來就是如此無助，戲裡反覆提問「愛情是什麼」、「夫妻是什麼」、「婚姻是什麼」，往往沒有正解，只有透過努力溝通、努力爭執、努力為自己的選擇負責、努力承接後悔，換來更適合自己繼續與他人共活下去的方式。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

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好搭檔, 韓劇, 張娜拉

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