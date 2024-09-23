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日名模剛升格當5寶媽！宮崎麗果驚吐「切除一部分乳房」首揭病情

記者陳芊秀／綜合報導

36歲日本名模宮崎麗果同時也是一名企業家，經歷過兩段婚姻，2021年三婚嫁給大8歲「EXILE放浪兄弟」成員黑木啓司，丈夫於隔年宣布引退演藝圈。而她9月13日宣布生下第5胎寶寶，同時首度透露曾罹患乳腺炎，導致乳房壞死已經切除掉一部分。

▲▼宮崎麗果剛生下第5胎寶寶，驚吐切除一部分乳房。（圖／翻攝自IG）

▲▼宮崎麗果剛生下第5胎寶寶，驚吐切除一部分乳房。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎麗果三婚嫁給前放浪兄弟成員黑木啟司。（圖／翻攝自IG）

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▲▼宮崎麗果剛生下第5胎寶寶，驚吐切除一部分乳房。（圖／翻攝自IG）

▲▼宮崎麗果剛生下第5胎寶寶，驚吐切除一部分乳房。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎麗果與前兩任丈夫生了3個孩子，與第二任丈夫離婚後，自己撫養2個孩子，三婚黑木啟司，陸續生下兩個孩子。（圖／翻攝自IG）

宮崎麗果結婚3次，與前兩任丈夫共生下3個孩子，其中擁有2個孩子撫養權，與黑木啓司三婚後，陸續生下2胎寶寶。她曬出老公用奶瓶餵奶的照片，收到許多媽媽網友留言表示自己想餵母乳卻做不到，因此受到批評而痛苦，對此她發文「不是每個人都會自然而然地分泌母乳的」，並吐露「我雖然不是母乳分泌不良，但5年前曾因嚴重的乳腺炎而瀕臨生死，不得不切除一部分乳房組織（這是第一次公開），因此需要格外謹慎。每個人都有自己的情況。」

▲▼宮崎麗果剛生下第5胎寶寶，驚吐切除一部分乳房。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎麗果曬老公用哺乳瓶餵奶的照片，引發迴響。（圖／翻攝自IG）

擁有多次育兒經歷的宮崎麗果呼籲，大家對其他家庭的餵奶情況應該給予更多理解，並希望社會能夠更加友善，「希望我們能擁有一個更加溫柔的世界」。

▲▼宮崎麗果剛生下第5胎寶寶，驚吐切除一部分乳房。（圖／翻攝自IG）

▲宮崎麗果5年前罹患嚴重的乳腺炎，經歷生死交關。（圖／翻攝自Threads）

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