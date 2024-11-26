孫燕姿台灣開唱等10年「排小巨蛋碰壁」！　沮喪吐露大巨蛋可能性

圖文／鏡週刊

孫燕姿日前在社群網站宣告，將於明年4月初在新加坡展開「就在日落以後」世界巡迴演唱會，也計畫陸續在上海、台灣及馬來西亞等地開唱。不過，本刊接獲線報，孫燕姿團隊於日前申請明年下半年台北小巨蛋的時間，沒想到競爭者眾，最後未能排到檔期，要在台北看孫燕姿演唱會，可能要再等等。

▲孫燕姿宣告將於明年4月初展開世界巡迴演唱會，卻不料在台北踢到鐵板。（圖／翻攝自孫燕姿臉書／鏡週刊）



距離上一次孫燕姿2014年在台灣舉辦演唱會，如今經過10年，她日前宣告將展開「就在日落以後」世界巡迴演唱會，消息一出讓歌迷相當開心，更摩拳擦掌準備搶票，在消息公布前，孫燕姿所屬團隊早已動起來，著手為孫燕姿申請各地演出場地。

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▲許久沒開演唱會，孫燕姿已開始為了「就在日落以後」演唱會備戰。（圖／Make Music提供／鏡週刊）

換審委 金曲歌后落選

雖然關於演唱會的資訊不多，孫燕姿強調一定會有台灣場次，且她所屬團隊早已開始申請，只是最後卻未能搶到檔期。

根據台北小巨蛋的申請辦法，租借場地得提前一年申請。但在疫情之後，舉辦演唱會的歌手太多，雖身為金曲歌后，孫燕姿也排不到時間開唱，且今年小巨蛋換了審委，選擇申請者的方向不同，這可能也是一大原因，因此除非這期間有人釋出小巨蛋檔期，孫燕姿才得以順勢遞補。

▲孫燕姿開心在社群網站公布要展開世界巡演。（圖／翻攝自孫燕姿臉書／鏡週刊）

提起演唱會名稱取名為「就在日落以後」，其實是孫燕姿對生活的體悟，體會精彩、短暫而易逝的日落之美，孫燕姿說：「講白一點，人都會老，成熟、老及日落，我覺得這是我想要很坦然的去珍惜。」

其實早在2020年，孫燕姿就著手籌備出道20年演唱會，沒想到遇上疫情，最後改以「線上演唱會」與粉絲共度，當時她與歌迷分享學畫、閱讀及下廚等日常，也學習皮拉提斯，甚至公開自己的繪畫作品，展現真實的一面。

▲繼〈她說〉後，孫燕姿（右）出現在林俊傑（左）工作室錄音，可望再合作。（圖／翻攝自林俊傑IG／鏡週刊）

夫妻吵 腦海閃過離婚

如今出道將滿25年，孫燕姿說：「所有的歡笑淚水、勇氣害怕、任性、執著，我的成就是有你們。」除了演唱會重新啟動外，孫燕姿的兒子納小子也從小學畢業到了升國中的階段，她日前還與老公納迪姆一起出席了兒子的畢業典禮。

▲孫燕姿（右）與老公納迪姆（左）結縭13年，育有1子1女。（圖／翻攝自孫燕姿臉書／鏡週刊）

在與納迪姆的13年婚姻中，孫燕姿生了一子一女，她說夫妻倆都脾氣火爆，結婚前4年他們常因為生活瑣事而大吵，最嚴重的時候，腦中還曾閃過離婚二字，只是始終未說出口，如今已找到和平相處之道。

本刊詢問了孫燕姿所屬團隊，他們承認的確沒有申請到小巨蛋，讓孫燕姿相當沮喪，至於是否考慮大巨蛋？團隊回應：「這要跟藝人討論，但目前沒有這個想法。」

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