喪母後各方協助！　唐治平皈依穆斯林「無積蓄盼復出」

圖文／鏡週刊

唐治平今年6月母喪後，因過度震驚悲傷無法面對，暴瘦之外，也不時被網友目擊脫序行為，母親喪禮結束後，他歷經時間修復，近期已打算復出演藝圈。根據身邊親友表示，他的狀況已經大有進步，短時間的工作他應可勝任，也很需要被重新接受。這段時間，不少友人對他伸出援手，顯示他貴人朋友相當多。

▲唐治平7月間被讀者目擊在101美食街閒逛。（圖／讀者提供／鏡週刊）



唐治平因母親驟逝，難以承受，第一時間不願承認，事隔56天才鼓起勇氣到殯儀館認屍。友人表示，社會局安排精神科醫師評估，他應是患有思覺失調症，正常時與常人無異，發病時會出現幻覺或幻聽， 媽媽過世帶給他的衝擊，讓他一夕爆發。曾有不少精神科醫師建議他就醫治療，服藥會有很大的改善，無奈他沒有病識感，只要有人提起就醫，他便會軟性制止話題。

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▲唐治平喪母後陷低潮，曾受邀到愛爾麗集團教拳擊。（圖／愛爾麗集團提供／鏡週刊）

拍戲結緣 清真寺接納

前段時間唐治平生活無法立刻回到正軌，好友在他同意下，接手唐媽媽後事，辦了小型的告別式，在場參與的都是認識超過20年的老友，也認識他母親，十分不捨。而新北淡水住處，儘管積欠房租，但唐治平的朋友也接手處理，由友人和社工一起將住處清空歸還。唐治平說，他很開心能把房子還給房東，也很謝謝房東。

離開和母親居住的淡水住處，唐治平一度在北市新生南路的清真寺徘徊，由於他演過的大愛《真情伴星月》曾赴土耳其拍攝，飾演的男主角本尊胡光中是信仰伊斯蘭教的慈濟志工，恰好認識台北清真寺董事長，特別致電希望關照唐治平。於是唐治平開始在清真寺禱告沐浴，寺方特別挪出空間，讓他置放物品，唯獨無法在裡面過夜，清晨4點到晚上8點開放時，他都能隨意進出。唐治平也稱已皈依穆斯林，不再吃豬肉。

▲張震媽媽特別到清真寺探望，還在社群貼出清真寺外觀照，感謝各界對唐治平的關懷。（圖／翻攝自臉書／鏡週刊）

老師鼓勵 久違接通告

因唐治平固定在清真寺出沒，張震母親曾是他靜心國小老師，也特地探視鼓勵。而社會局社工也到清真寺與他會面，協助補辦泰國護照以及在台居留證，並安排醫生會談。由於唐治平沒有積蓄，這段時間多半靠朋友接濟，由粉絲幫他租小套房暫住，讓他有了暫時歇腳處。但他很想重回演藝工作，日前他上《命運好好玩》錄影，分享母喪後的心路歷程，當天他也準時到場，和過去沒兩樣。

▲唐治平近日上《命運好好玩》分享母親離世後的心情。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube／鏡週刊）

其實有不少節目想邀請唐治平，友人表示，他之前被拍到的失序畫面多半是被偷拍，因獨處時會喝酒，狀態自然很差，他現在是穆斯林，飲酒狀態已改善。從節目上的畫面顯示，唐治平錄影確實挺清醒，只要在公開場合、講話都井井有條，不會失序，若是短暫的通告或者客串演出，應都能勝任。

▲2022年唐治平曾現身金馬奇幻影展閉幕片，為影集《良辰吉時》造勢。（圖／鏡週刊）

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