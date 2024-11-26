ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

喪母後各方協助！　唐治平皈依穆斯林「無積蓄盼復出」

圖文／鏡週刊

唐治平今年6月母喪後，因過度震驚悲傷無法面對，暴瘦之外，也不時被網友目擊脫序行為，母親喪禮結束後，他歷經時間修復，近期已打算復出演藝圈。根據身邊親友表示，他的狀況已經大有進步，短時間的工作他應可勝任，也很需要被重新接受。這段時間，不少友人對他伸出援手，顯示他貴人朋友相當多。

【獨家】【挨過風雨路】母喪後親友伸援　唐治平當穆斯林盼復出

▲唐治平7月間被讀者目擊在101美食街閒逛。（圖／讀者提供／鏡週刊）

唐治平因母親驟逝，難以承受，第一時間不願承認，事隔56天才鼓起勇氣到殯儀館認屍。友人表示，社會局安排精神科醫師評估，他應是患有思覺失調症，正常時與常人無異，發病時會出現幻覺或幻聽， 媽媽過世帶給他的衝擊，讓他一夕爆發。曾有不少精神科醫師建議他就醫治療，服藥會有很大的改善，無奈他沒有病識感，只要有人提起就醫，他便會軟性制止話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【挨過風雨路】母喪後親友伸援　唐治平當穆斯林盼復出

▲唐治平喪母後陷低潮，曾受邀到愛爾麗集團教拳擊。（圖／愛爾麗集團提供／鏡週刊）

拍戲結緣　清真寺接納

前段時間唐治平生活無法立刻回到正軌，好友在他同意下，接手唐媽媽後事，辦了小型的告別式，在場參與的都是認識超過20年的老友，也認識他母親，十分不捨。而新北淡水住處，儘管積欠房租，但唐治平的朋友也接手處理，由友人和社工一起將住處清空歸還。唐治平說，他很開心能把房子還給房東，也很謝謝房東。

離開和母親居住的淡水住處，唐治平一度在北市新生南路的清真寺徘徊，由於他演過的大愛《真情伴星月》曾赴土耳其拍攝，飾演的男主角本尊胡光中是信仰伊斯蘭教的慈濟志工，恰好認識台北清真寺董事長，特別致電希望關照唐治平。於是唐治平開始在清真寺禱告沐浴，寺方特別挪出空間，讓他置放物品，唯獨無法在裡面過夜，清晨4點到晚上8點開放時，他都能隨意進出。唐治平也稱已皈依穆斯林，不再吃豬肉。

【獨家】【挨過風雨路】母喪後親友伸援　唐治平當穆斯林盼復出

▲張震媽媽特別到清真寺探望，還在社群貼出清真寺外觀照，感謝各界對唐治平的關懷。（圖／翻攝自臉書／鏡週刊）

老師鼓勵　久違接通告

因唐治平固定在清真寺出沒，張震母親曾是他靜心國小老師，也特地探視鼓勵。而社會局社工也到清真寺與他會面，協助補辦泰國護照以及在台居留證，並安排醫生會談。由於唐治平沒有積蓄，這段時間多半靠朋友接濟，由粉絲幫他租小套房暫住，讓他有了暫時歇腳處。但他很想重回演藝工作，日前他上《命運好好玩》錄影，分享母喪後的心路歷程，當天他也準時到場，和過去沒兩樣。

【獨家】【挨過風雨路】母喪後親友伸援　唐治平當穆斯林盼復出

▲唐治平近日上《命運好好玩》分享母親離世後的心情。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube／鏡週刊）

其實有不少節目想邀請唐治平，友人表示，他之前被拍到的失序畫面多半是被偷拍，因獨處時會喝酒，狀態自然很差，他現在是穆斯林，飲酒狀態已改善。從節目上的畫面顯示，唐治平錄影確實挺清醒，只要在公開場合、講話都井井有條，不會失序，若是短暫的通告或者客串演出，應都能勝任。

【獨家】【挨過風雨路】母喪後親友伸援　唐治平當穆斯林盼復出

▲2022年唐治平曾現身金馬奇幻影展閉幕片，為影集《良辰吉時》造勢。（圖／鏡週刊）

【更多鏡週刊報導】

【挨過風雨路】劉真心臟動刀驟逝4年多　辛龍搬離傷心地「專心學佛」

【獨家】【開唱還要等】排不上小巨蛋檔期　孫燕姿等10年台北開唱碰壁

【開唱還要等】〈三天三夜〉太嗨引發居民抗議　阿妹連兩年申請小巨蛋遭駁回

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐治平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉
  2. 倒數3天爭青龍影帝！　鄭雨盛捲劈腿醜聞「考慮不出席了」
  3. PSY買到違建房「積欠罰金」遭查封！　急回應：通知書確認延誤
  4. 辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光
  5. 小孟老師／11月26日星座運勢　12星座今天都好運
  6. 孫燕姿台灣開唱等10年「排小巨蛋碰壁」！　沮喪吐露大巨蛋可能性
  7. 45歲藍正龍「獨身聚會」近況被拍！　暴瘦客串《影后》」時間點曝
  8. 喪母後各方協助！　唐治平皈依穆斯林「無積蓄盼復出」
  9. PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作
  10. 已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366