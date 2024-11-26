倒數3天爭青龍影帝！　鄭雨盛捲劈腿醜聞「考慮不出席了」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員鄭雨盛因近期婚外生子和劈腿醜聞引發爭議，目前正在重新評估是否出席第45屆青龍電影獎。

▲鄭雨盛。（圖／ETtoday資料照）



綜合韓媒報導，鄭雨盛原定以電影《首爾之春》最佳男主角獎候選人身份參加29日的第45屆青龍電影獎，但隨著私生活風波持續發酵，他的出席計劃正陷入不確定性，目前正考慮不參加，和相關人士密切討論中。

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鄭雨盛憑藉《首爾之春》中飾演首都警備司令官李泰信一角，不僅演技備受肯定，該片更吸引1300萬人次觀影，成為影壇佳作，他此次入圍最佳男主角獎，將與李星民、李帝勳、崔岷植、黃晸珉共同競逐獎項。然而，這場頒獎典禮可能成為他宣布婚外子消息後首次公開亮相，引發外界高度關注。

日前，鄭雨盛被證實為模特兒文佳菲於今年3月所生兒子的親生父親。儘管他當時表示計劃出席頒獎典禮，但隨後接連爆出與一位非演藝圈女友長期交往及與另一名女性親密互動的照片，讓輿論風向轉冷。

對於孩子的撫養問題，鄭雨盛透過經紀公司表示：「目前正與文佳菲討論最合適的育兒方式，作為父親會全力負責。」然而，對於婚姻計劃及其他緋聞，經紀公司則以「屬於個人私生活」為由拒絕回應。隨著頒獎典禮日益臨近，鄭雨盛是否現身成為外界關注焦點。