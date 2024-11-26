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小孟老師／11月26日星座運勢　12星座今天都好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：創立新的公司
感情：一起編織美好
財運：客戶大量買進
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：射手

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雙子座

工作：獲得職等晉升
感情：積極邀約見面
財運：財務收支平衡
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：處女

天秤座

工作：好的創新思維
感情：細膩情感交流
財運：漸漸開始獲利
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：同事互相幫忙
感情：輕鬆愉快相處
財運：買樂透有收穫
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹

金牛座

工作：與上級更友善
感情：感受對方關愛
財運：投資達成所願
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

處女座

工作：專注核心業務
感情：陽光明媚愉悅
財運：充實自己知識
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：主管友善對待
感情：甜蜜濃厚的愛
財運：事情處理得當
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：獅子

天蠍座

工作：獲得加薪福利
感情：尋覓內心真愛
財運：短線投資有賺
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：水瓶

雙魚座

工作：克服艱深困境
感情：表現性情開朗
財運：消費有所節制
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：更好的生產率
感情：真愛無怨無悔
財運：瞭解市場動態
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯

獅子座

工作：獲得客戶回饋
感情：熱情洋溢歡樂
財運：前期投資回報
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：雙子

射手座

工作：更好的決策力
感情：帶來快樂歡心
財運：投資實力增加
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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