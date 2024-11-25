TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸天團TFBOYS的經紀公司時代峰峻旗下培養眾多未成年偶像，近日傳出13歲練習生魏子宸在校遭到同學霸凌，掀起網友熱烈議論。對此，魏子宸的媽媽於稍早發聲，否認霸凌一事，也解釋兒子手上傷口的由來，但說法卻讓網友直呼「不要妥協」。

▲魏子宸驚傳遭到校園霸凌。（圖／翻攝自微博／TF家族-魏子宸_WZC）

魏媽媽25日表示，很感謝粉絲對魏子宸的關心，並透露已經在網路上看到相關消息，同時也接到了學校老師的通知，前往學校了解事情的經過，「經核實，事情經過是子宸在課後與同學彼此玩耍嬉鬧，並非校園霸淩，而且幾位同學平時關係很好，沒有任何矛盾。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網路瘋傳魏子宸遭霸凌的影片。（圖／翻攝自微博）

魏媽媽強調，網傳的「校園霸凌」說法並不屬實，呼籲粉絲及網友停止發佈和傳播不實消息，以保護未成年人。此外，魏媽媽還提到，魏子宸手臂上的傷痕是由於過敏體質，經常自己抓傷所致，「感謝大家對他的關心！」

▲魏子宸的媽媽發聲。（圖／翻攝自微博／魏子宸媽媽510）

不過，魏媽媽的聲明並未平息風波，大多數網友仍不相信這樣的說法，紛紛留言「天呐，孩子的小打小鬧不至於這樣吧」、「牆上的話怎麼回事？不要怕啊魏媽，如果事實不是這樣一定要大聲說出來」、「瓜媽被推出來頂著輿論壓力回應，承受砲火，希望不要罵瓜媽，並不是她一個人能做的決定」。

▲網友的反應。（圖／翻攝自微博／魏子宸媽媽510）