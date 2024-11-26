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林曉培出道25年開唱允諾歌迷　預告獻唱「不能唱的歌」

記者許逸群／台北報導

搖滾女王林曉培推出新年首場售票演出《Shino林曉培2025 Star Tour》，明年1月11日和18日於臺北、臺中Legacy開唱！除了經典歌曲唱好唱滿，她更揚言要獨家演唱那首「不能唱的歌」，期待用音樂帶給大家滿滿正能量：「這次的Star Tour，我一定讓你值回票價！」

▲▼林曉培。（圖／Legacy提供）

▲林曉培將在明年1月開唱。（圖／Legacy提供）

重返Legacy「都市女聲」舞台，林曉培推出2025年首場售票演出，作為出道25年的集大成專場，也是她對歌迷的承諾。這次，她將首度挑戰粉絲敲碗已久的經典歌曲翻唱，提示僅四個字「中島美嘉」，不禁讓人聯想到經典歌曲〈曾經我也想過一了百了〉。

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▲▼林曉培。（圖／Legacy提供）

▲林曉培將重返Legacy「都市女聲」舞台。（圖／Legacy提供）

回憶過往的高低起伏，林曉培：「受過諸多生命或生存考驗後，真正要做到的是增強能力，去克服現實生活出現種種挑戰。很簡單、因為，she knows！」她也引用自己的專輯《She Knows》，希望帶給粉絲最正能量的演出！

林曉培回顧自己的創作歷程，認為當代女性音樂人的作品已突破傳統框架，創作題材也更加多元。本次專場將帶來多首未曾公開演唱過的歌曲，並與資深鼓手陳志昆攜手合作，打造更成熟的現場音樂編制，「這場演出，是我們樂團實力的一次全面展現，希望用更具層次的音樂打動每一位觀眾。」

用心籌備的專場為新年揭開序幕，林曉培說：「以現場演出開啟一年，對於愛現場的我來說，這無疑是最棒的方式！」談起新年計劃，她笑著說：「唱歌是身心靈最好的運動，創作則是更深層次的療癒。」她坦言，除了忙碌於音樂專場的籌備，自己也持續關注心理健康，讓身心保持平衡。

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