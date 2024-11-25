ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber魚乾過去以拍攝開箱、美食影片走紅，親民形象圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，今（25）日就在Threads發文透露，自己找代購買東西，結果卻等待長達一個月，甚至還遭到賣家不客氣地表示「不爽別買」。為此，魚乾坦言等得有點不耐煩，所以才向對方詢問到貨進度，「我這樣都算奧客了嗎？ 」

▲▼魚乾。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

▲魚乾。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

魚乾提到，她找代購購買「黑貓小八」，不過當她詢問賣家，商品已到台灣卻仍需再等十天的情況時，意外遭到對方不耐煩回應：「不然你可以不用買，是只有你一個人的貨喔？不爽別買，帳號給我我退你。」她透露，自己並非抱怨，只是單純詢問等待的確切時間，但沒想到被代購回覆：「久就不要買了，沒關係，不要委屈。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼魚乾。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

▲魚乾買代購被賣家兇。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

魚乾坦言，長時間的等待讓她的確有些不耐煩，尤其是商品已抵台，卻還要再多等十天，甚至需要加價400元才能加速處理，這讓她感到困惑。面對這段插曲，魚乾在文中反思，認為自己的文字可能因為缺乏溫度而引發誤會，但她也指出，作為消費者她從未提出過分要求，只是期待合理的服務與溝通，「我等了一個月，中間沒有發過任何牢騷，現在都到台灣了，還要再多等十天，我不覺得這一切有在奧客啊！這樣都算奧客嗎？」

▲▼魚乾。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

▲▼魚乾回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

▲▼魚乾。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

ZB1合作舞台取消！　NewJeans「謝絕原因」獲讚：顧全大局

ZB1合作舞台取消！　NewJeans「謝絕原因」獲讚：顧全大局

草爺遭爆「千人加密貨幣群疑割韭菜」！　勾惡蒐證正面起衝突

草爺遭爆「千人加密貨幣群疑割韭菜」！　勾惡蒐證正面起衝突

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

林昱珉3年前吼對手被酸：K掉日韓再來臭屁！呱吉PO圖朝聖　狂言被打臉

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魚乾, 網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵
  2. TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！
  3. TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷
  4. YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？
  5. 黃宣講話太順曾志偉聽不懂！　自稱「蚵仔煎戰士」初見面留印象
  6. 陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮
  7. 陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」
  8. 安芝儇挺台慶奪冠「點名1選手」！　暖心喊話：不要哭你很棒
  9. 陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢
  10. 邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366