YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber魚乾過去以拍攝開箱、美食影片走紅，親民形象圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，今（25）日就在Threads發文透露，自己找代購買東西，結果卻等待長達一個月，甚至還遭到賣家不客氣地表示「不爽別買」。為此，魚乾坦言等得有點不耐煩，所以才向對方詢問到貨進度，「我這樣都算奧客了嗎？ 」

▲魚乾。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

魚乾提到，她找代購購買「黑貓小八」，不過當她詢問賣家，商品已到台灣卻仍需再等十天的情況時，意外遭到對方不耐煩回應：「不然你可以不用買，是只有你一個人的貨喔？不爽別買，帳號給我我退你。」她透露，自己並非抱怨，只是單純詢問等待的確切時間，但沒想到被代購回覆：「久就不要買了，沒關係，不要委屈。」

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▲魚乾買代購被賣家兇。（圖／翻攝自Threads／annie72127）

魚乾坦言，長時間的等待讓她的確有些不耐煩，尤其是商品已抵台，卻還要再多等十天，甚至需要加價400元才能加速處理，這讓她感到困惑。面對這段插曲，魚乾在文中反思，認為自己的文字可能因為缺乏溫度而引發誤會，但她也指出，作為消費者她從未提出過分要求，只是期待合理的服務與溝通，「我等了一個月，中間沒有發過任何牢騷，現在都到台灣了，還要再多等十天，我不覺得這一切有在奧客啊！這樣都算奧客嗎？」

▲▼魚乾回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／annie72127）