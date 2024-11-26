45歲藍正龍「獨身聚會」近況被拍！　暴瘦客串《影后》」時間點曝

圖文／CTWANT

由嚴藝文執導、編劇的Netflix影集《影后》中，集結眾多台灣實力派演員同場飆戲，在各社群平台引發話題，幾乎只要有出演的，都會被網友拿來討論，不過不少觀眾在看完整齣戲後，竟沒發現藍正龍也在本劇中客串演出，原因是戲份不多的他過度暴瘦，因此沒被認出來，實在誇張。不過時報周刊CTWANT日前在台北市民生社區捕捉到藍正龍，已不若拍攝《影后》時期那般消瘦憔悴，帥氣指數依舊百分百。

▲藍正龍拎著保溫袋現身台北市民生社區。（圖／本刊攝影組／CTWANT）



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▲撐著傘的藍正龍在路邊抽菸。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲藍正龍前往位於台北市信義區的五星級飯店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

11月19日下午1點多，穿著一身牛仔質料打扮休閒的藍正龍，提著一個保溫袋，在台北市民生社區路邊看似散步閒晃，接著走進一間便利商店內坐下，過了一會兒大概是菸癮犯了，到路邊抽了根菸，接著走進一處住宅社區。直到3點多，藍正龍同樣提著保溫袋離開民生社區，隨後駕車前往台北市信義區的五星級飯店，與2名男性友人談天。直到4點半左右，與友人道別後駕車離開。

▲與2名男性友人在飯店餐廳碰面，藍正龍席間只喝白開水。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲聊到4點半左右，藍正龍與友人道別後離開飯店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

藍正龍從去年執導電影《成功補習班》後，今年幾乎沒有其他作品曝光，去年他客串影集《影后》，近期在台灣熱播，他在劇中也是飾演一名大明星，在下戲後邀楊謹華喝酒約會。當流氓（詹懷雲飾）碰見他與楊謹華兩人同處在飯店房間裡，還幫忙收拾垃圾，讓人聯想起在電影《新娘百分百》裡，休葛蘭在飯店房間見到茱莉亞羅勃茲的美國男友後，獨自端著餐具離開的哀傷情節。

▲藍正龍客串《影后》，瘦到讓許多人認不出來。（圖／翻攝自Threads／CTWANT）

▲楊謹華（前）與藍正龍在《影后》中對戲的情節，被認為頗像電影《新娘百分百》的片段。（圖／翻攝自Threads／CTWANT）

不過，因為藍正龍戲分不多，再加上瘦到雙頰凹陷法令紋明顯有些走樣，讓不少觀眾在看完這段精彩情節後，竟沒發現那位男明星就是藍正龍。就有網友在Threads上留言表示「男神怎麼會變成這樣」，甚至擔心起藍正龍的健康狀況，也有網友感嘆「歲月真的是把殺豬刀」。

▲藍正龍（右一）執導《成功補習班》找來詹懷雲（中）演出，兩人在《影后》中也有對戲。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

不過算算藍正龍去年拍攝《影后》期間，也正忙於電影《成功補習班》，再加上與周幼婷離婚恢復單身，他曾表示身心壓力極大而瘦了3公斤，整張臉才會呈現如此滄桑的模樣。還好現在的他看來體重應該回復不少，呈現「滿血」狀態，男神又再度回歸。

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