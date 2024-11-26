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辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

辛龍演唱功力佳，常有人邀他復出。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

唐治平今年6月母親驟逝，他一時無法接受，生活亂了套。演藝圈也有不少藝人遭逢摯愛離去，難以面對。歌手辛龍因愛妻劉真在2020年因心臟開刀手術不幸過世，他因此神隱拒絕和外界聯繫，迄今4年多，仍身陷喪妻之痛。

辛龍在劉真過世後，拒絕和外界聯繫，好友金佩姍去年受訪時透露，之前聽聞辛龍搬離原本台北住處，目前帶著女兒定居在台中，不過辛龍看到新聞後，親自打電話給她澄清。當時辛龍表示自己和女兒仍然住在台北，只是因為不想觸景傷情，於是搬離原本住處。他強調女兒過得很好、讀雙語學校，而自己則是專心學佛。胡瓜近期也因歌廳秀找過辛龍，但他不接電話。

王瞳至今仍保留艾成手機號碼、固定繳費。（翻攝王瞳臉書）

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▲王瞳至今仍保留艾成手機號碼、固定繳費。（翻攝王瞳臉書）

王瞳2年前因艾成驟逝，當下她在前往拍戲途中，懊悔不已，更因此有數月無法好好吃飯睡覺，艾成的手機仍保留每月繳月費，也會傳訊息給他，日前為他設計專屬的追思櫥櫃落成，也特地前往生命園區探視追思。

陳淑樺當年是歌壇天后無奈因母親辭世不願重回鎂光燈下。（翻攝自滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube頻道）

▲陳淑樺當年是歌壇天后無奈因母親辭世不願重回鎂光燈下。（翻攝自滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube頻道）

昔日歌壇天后陳淑樺因母親突然病逝，她的演藝事業軋然而止，陳淑樺陷入憂鬱，也切斷一切對外連繫，甚至有長達6、7年的時間不太說話，後漸敞開心房，但拒絕回歌壇，至今未正式現身過。


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