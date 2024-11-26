台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

記者田暐瑋／綜合報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，讓全台掀起棒球熱，28位球員也於25日晚間返抵台灣，《ETtoday》整理出英雄們的IG帳號，追蹤粉絲最多的是隊長陳傑憲，高達31萬人，大家快點追蹤起來吧！

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



★陳傑憲（統一獅）

IG：@hsien_1994

綽號：四爺、台灣隊長

生日：1994 年 1 月 7 日（30歲）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）



★林家正（美國亞利桑那響尾蛇）

IG：@lyle_lin_

綽號：心靈捕手、配球皇帝

生日：1997 年 6 月 26 日（27歲）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）



★吉力吉撈·鞏冠（味全龍）

IG：@chu_1313

綽號：撈哥、Giyaw、Gilla

生日：1994 年 3 月 13 日（30歲）

▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）



★林安可（統一獅）

IG：@linanko

綽號：混血王子、鬼王、溫安可

生日：1997 年 5 月 19 日（27歲）

▲林安可。（圖／記者李毓康攝）



★陳晨威（樂天桃猿）

IG：@c.c.w____98

綽號：冰島貓王、貓男、99

生日：1997 年 12 月 12 日（26歲）

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）



★林昱珉（美國亞利桑納響尾蛇）

IG：@yulin_7_12

綽號：玉米

生日：2003 年 7 月 12 日（21歲）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）



★曾頌恩（中信兄弟）

IG：@songennnnnn

綽號：魚住

生日：2000 年 1 月 8 日（24歲）

▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）



★林立（樂天桃猿）

IG：@lin_8511

綽號：阿立

生日：1996 年 1 月 1 日（28歲）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）



★陳柏清（台鋼雄鷹）

IG：@p.c.6_6

綽號：柏青哥

生日：1998 年 10 月 25 日（26歲）

▲陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）



★戴培峰（富邦悍將）

IG：@daipeifong95

綽號：戴就捕、小寶

生日：2000 年 1 月 7 日（24歲）

▲戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

★江國豪（富邦悍將）

IG：@_chiang_1229_

綽號：大頭

生日：1997 年 12 月 29 日（26歲）

▲江國豪。（圖／記者李毓康攝）



★林凱威（味全龍）

IG：私人帳號

綽號：林凱

生日：1996 年 3 月 19 日（28歲）

▲林凱威。（圖／記者李毓康攝）



★郭俊麟（統一獅）

IG：@kuo19920202

綽號：KAKU、碧血劍

生日： 1992 年 2 月 2 日（32歲）

▲郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）



★李凱威（味全龍）

IG：@kaiwei0525

綽號：李凱、低調人

生日：1997 年 9 月 11 日（27歲）

▲李凱威。（圖／記者李毓康攝）



★張政禹（味全龍）

IG：@yu_6.8

綽號：桂林仔

生日：2000 年 6 月 8 日（24歲）

▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）



★江坤宇（中信兄弟）

IG：@mike20108980

綽號：阿坤、車車、柯基、小可愛、草莓牛奶

生日：2000 年 7 月 4 日（24歲）

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）



★潘傑楷（統一獅）

IG：@pan.35

綽號：PJK

生日：1994 年 2 月 3 日（30歲）

▲潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）



★朱育賢（樂天桃猿）

IG：@yuhsienchu_85

綽號：朱哥、酒窩大砲

生日：1991 年 11 月 26 日（33歲）

▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）



★張奕（富邦悍將）

IG：@cho_yaku

綽號：張MAN

生日：1994 年 2 月 26 日（30歲）

▲張奕。（圖／記者李毓康攝）



★陳冠宇（樂天桃猿）

IG：@kuanyu1029

綽號：陳陳大丈夫、微笑左投

生日：1990年10月29日（34歲）

▲陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）



★吳俊偉（中信兄弟）

IG：@chun.wei.wu.94（小編代經營）

綽號：小黑

生日：1998 年 12 月 31 日（25歲）

▲吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）



★陳冠偉（味全龍）

IG：@chenkw2810

綽號：阿偉

生日：1996 年 10 月 28 日（28歲）

▲陳冠偉。（圖／記者李毓康攝）



★莊昕諺（樂天桃猿）

IG：@xin_proveb

綽號：眯眯、眼鏡仔

生日：2000 年 10 月 19 日（24歲）

▲莊昕諺。（圖／記者李毓康攝）



★王志煊（樂天桃猿）

IG：@_90_09_05

綽號：左王、中繼王志煊

生日：1996 年 10 月 28 日（28歲）

▲王志煊。（圖／記者李毓康攝）



★黃恩賜（中信兄弟）

IG：@huang_en_sih

綽號：N4

生日：1996 年 5 月 17 日（28歲）

▲黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）



★黃子鵬（樂天桃猿）

IG：@huang_tzupeng

綽號：老虎

生日：1994 年 3 月 19 日（30歲）

▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）



★岳東華（中信兄弟）

IG：@t.h.yueh.98（本人授權粉絲帳號）

綽號：岳大哥、岳不揮

生日：1995 年 10 月 19 日（29歲）

▲岳東華。（圖／記者李毓康攝）



★邱智呈（統一獅）

IG：@14_c.c.c（本人、小編共同經營）

綽號：小黑、泰國四爺

生日：2000 年 11 月 26 日（24歲）

▲邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

