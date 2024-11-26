ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

記者田暐瑋／綜合報導

台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，讓全台掀起棒球熱，28位球員也於25日晚間返抵台灣，《ETtoday》整理出英雄們的IG帳號，追蹤粉絲最多的是隊長陳傑憲，高達31萬人，大家快點追蹤起來吧！

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

★陳傑憲（統一獅）
 IG：@hsien_1994
綽號：四爺、台灣隊長
生日：1994 年 1 月 7 日（30歲）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）

★林家正（美國亞利桑那響尾蛇）
 IG：@lyle_lin_
綽號：心靈捕手、配球皇帝
生日：1997 年 6 月 26 日（27歲）

▲▼世界12強棒球賽，林家正。（圖／記者李毓康攝）

▲林家正。（圖／記者李毓康攝）

★吉力吉撈·鞏冠（味全龍）
 IG：@chu_1313
綽號：撈哥、Giyaw、Gilla
生日：1994 年 3 月 13 日（30歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

★林安可（統一獅）
 IG：@linanko
綽號：混血王子、鬼王、溫安可
生日：1997 年 5 月 19 日（27歲）

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

▲林安可。（圖／記者李毓康攝）

★陳晨威（樂天桃猿）
 IG：@c.c.w____98
綽號：冰島貓王、貓男、99
生日：1997 年 12 月 12 日（26歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

★林昱珉（美國亞利桑納響尾蛇）
 IG：@yulin_7_12
綽號：玉米
生日：2003 年 7 月 12 日（21歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

★曾頌恩（中信兄弟）
 IG：@songennnnnn
綽號：魚住
生日：2000 年 1 月 8 日（24歲）

▲▼世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

★林立（樂天桃猿）
 IG：@lin_8511
綽號：阿立
生日：1996 年 1 月 1 日（28歲）

▲▼世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

★陳柏清（台鋼雄鷹）
 IG：@p.c.6_6
綽號：柏青哥
生日：1998 年 10 月 25 日（26歲）

▲12強熱身賽，中華隊投手陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）

★戴培峰（富邦悍將）
 IG：@daipeifong95
綽號：戴就捕、小寶
生日：2000 年 1 月 7 日（24歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

▲戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

★江國豪（富邦悍將）
 IG：@_chiang_1229_
綽號：大頭
生日：1997 年 12 月 29 日（26歲）

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲江國豪。（圖／記者李毓康攝）

★林凱威（味全龍）
 IG：私人帳號
綽號：林凱
生日：1996 年 3 月 19 日（28歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲林凱威。（圖／記者李毓康攝）

★郭俊麟（統一獅）
 IG：@kuo19920202
綽號：KAKU、碧血劍
生日： 1992 年 2 月 2 日（32歲）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

★李凱威（味全龍）
 IG：@kaiwei0525
綽號：李凱、低調人
生日：1997 年 9 月 11 日（27歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，李凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲李凱威。（圖／記者李毓康攝）

★張政禹（味全龍）
 IG：@yu_6.8
綽號：桂林仔
生日：2000 年 6 月 8 日（24歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張政禹。（圖／記者李毓康攝）

▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

★江坤宇（中信兄弟）
 IG：@mike20108980
綽號：阿坤、車車、柯基、小可愛、草莓牛奶
生日：2000 年 7 月 4 日（24歲）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

★潘傑楷（統一獅）
 IG：@pan.35
綽號：PJK
生日：1994 年 2 月 3 日（30歲）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

▲潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

★朱育賢（樂天桃猿）
 IG：@yuhsienchu_85
綽號：朱哥、酒窩大砲
生日：1991 年 11 月 26 日（33歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

★張奕（富邦悍將）
 IG：@cho_yaku
綽號：張MAN
生日：1994 年 2 月 26 日（30歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張奕。（圖／記者李毓康攝）

▲張奕。（圖／記者李毓康攝）

★陳冠宇（樂天桃猿）
 IG：@kuanyu1029
綽號：陳陳大丈夫、微笑左投
生日：1990年10月29日（34歲）

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

★吳俊偉（中信兄弟）
 IG：@chun.wei.wu.94（小編代經營）
綽號：小黑
生日：1998 年 12 月 31 日（25歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

▲吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）

★陳冠偉（味全龍）
 IG：@chenkw2810
綽號：阿偉
生日：1996 年 10 月 28 日（28歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳冠偉。（圖／記者李毓康攝）

▲陳冠偉。（圖／記者李毓康攝）

★莊昕諺（樂天桃猿）
 IG：@xin_proveb
綽號：眯眯、眼鏡仔
生日：2000 年 10 月 19 日（24歲）

▲▼ 世界12強棒球賽，莊昕諺。（圖／記者李毓康攝）

▲莊昕諺。（圖／記者李毓康攝）

★王志煊（樂天桃猿）
 IG：@_90_09_05
綽號：左王、中繼王志煊
生日：1996 年 10 月 28 日（28歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，王志煊。（圖／記者李毓康攝）

▲王志煊。（圖／記者李毓康攝）

★黃恩賜（中信兄弟）
 IG：@huang_en_sih
綽號：N4
生日：1996 年 5 月 17 日（28歲）

▲▼12強官辦熱身賽，黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

▲黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

★黃子鵬（樂天桃猿）
 IG：@huang_tzupeng
綽號：老虎
生日：1994 年 3 月 19 日（30歲）

▲▼世界12強棒球賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

★岳東華（中信兄弟）
 IG：@t.h.yueh.98（本人授權粉絲帳號）
綽號：岳大哥、岳不揮
生日：1995 年 10 月 19 日（29歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，岳東華。（圖／記者李毓康攝）

▲岳東華。（圖／記者李毓康攝）

★邱智呈（統一獅）
IG：@14_c.c.c（本人、小編共同經營）
綽號：小黑、泰國四爺
生日：2000 年 11 月 26 日（24歲）

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

過來集合！男高舉飼料誘惑　清境綿羊聽指令速整隊排好

推薦閱讀

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻拍片吐槽曝他回應

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

陳傑憲棒球血淚史惹鼻酸　狄志為揭他「淚灑東京巨蛋主因」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

陳傑憲「比賽完忙哄兒」畫面被推爆　高毓璘感嘆：多少人做不到呢

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

TFBOYS 13歲師弟爆被同學霸凌　媽聲明內容掀網痛喊：不要妥協！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中華隊, 12強

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉
  2. 倒數3天爭青龍影帝！　鄭雨盛捲劈腿醜聞「考慮不出席了」
  3. PSY買到違建房「積欠罰金」遭查封！　急回應：通知書確認延誤
  4. 辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光
  5. 小孟老師／11月26日星座運勢　12星座今天都好運
  6. 孫燕姿台灣開唱等10年「排小巨蛋碰壁」！　沮喪吐露大巨蛋可能性
  7. 45歲藍正龍「獨身聚會」近況被拍！　暴瘦客串《影后》」時間點曝
  8. 喪母後各方協助！　唐治平皈依穆斯林「無積蓄盼復出」
  9. PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作
  10. 已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366