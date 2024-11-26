台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

記者田暐瑋／綜合報導
台灣隊在世界12強賽事中，以4比0擊敗日本隊奪得歷史首座冠軍，讓全台掀起棒球熱，28位球員也於25日晚間返抵台灣，《ETtoday》整理出英雄們的IG帳號，追蹤粉絲最多的是隊長陳傑憲，高達31萬人，大家快點追蹤起來吧！
▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）
★陳傑憲（統一獅）
IG：@hsien_1994
綽號：四爺、台灣隊長
生日：1994 年 1 月 7 日（30歲）
▲陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）
★林家正（美國亞利桑那響尾蛇）
IG：@lyle_lin_
綽號：心靈捕手、配球皇帝
生日：1997 年 6 月 26 日（27歲）
▲林家正。（圖／記者李毓康攝）
★吉力吉撈·鞏冠（味全龍）
IG：@chu_1313
綽號：撈哥、Giyaw、Gilla
生日：1994 年 3 月 13 日（30歲）
▲吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）
★林安可（統一獅）
IG：@linanko
綽號：混血王子、鬼王、溫安可
生日：1997 年 5 月 19 日（27歲）
▲林安可。（圖／記者李毓康攝）
★陳晨威（樂天桃猿）
IG：@c.c.w____98
綽號：冰島貓王、貓男、99
生日：1997 年 12 月 12 日（26歲）
▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）
★林昱珉（美國亞利桑納響尾蛇）
IG：@yulin_7_12
綽號：玉米
生日：2003 年 7 月 12 日（21歲）
▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）
★曾頌恩（中信兄弟）
IG：@songennnnnn
綽號：魚住
生日：2000 年 1 月 8 日（24歲）
▲曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）
★林立（樂天桃猿）
IG：@lin_8511
綽號：阿立
生日：1996 年 1 月 1 日（28歲）
▲林立。（圖／記者李毓康攝）
★陳柏清（台鋼雄鷹）
IG：@p.c.6_6
綽號：柏青哥
生日：1998 年 10 月 25 日（26歲）
▲陳柏清。（圖／記者林敬旻攝）
★戴培峰（富邦悍將）
IG：@daipeifong95
綽號：戴就捕、小寶
生日：2000 年 1 月 7 日（24歲）
▲戴培峰。（圖／記者李毓康攝）
★江國豪（富邦悍將）
IG：@_chiang_1229_
綽號：大頭
生日：1997 年 12 月 29 日（26歲）
▲江國豪。（圖／記者李毓康攝）
★林凱威（味全龍）
IG：私人帳號
綽號：林凱
生日：1996 年 3 月 19 日（28歲）
▲林凱威。（圖／記者李毓康攝）
★郭俊麟（統一獅）
IG：@kuo19920202
綽號：KAKU、碧血劍
生日： 1992 年 2 月 2 日（32歲）
▲郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）
★李凱威（味全龍）
IG：@kaiwei0525
綽號：李凱、低調人
生日：1997 年 9 月 11 日（27歲）
▲李凱威。（圖／記者李毓康攝）
★張政禹（味全龍）
IG：@yu_6.8
綽號：桂林仔
生日：2000 年 6 月 8 日（24歲）
▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）
★江坤宇（中信兄弟）
IG：@mike20108980
綽號：阿坤、車車、柯基、小可愛、草莓牛奶
生日：2000 年 7 月 4 日（24歲）
▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）
★潘傑楷（統一獅）
IG：@pan.35
綽號：PJK
生日：1994 年 2 月 3 日（30歲）
▲潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）
★朱育賢（樂天桃猿）
IG：@yuhsienchu_85
綽號：朱哥、酒窩大砲
生日：1991 年 11 月 26 日（33歲）
▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）
★張奕（富邦悍將）
IG：@cho_yaku
綽號：張MAN
生日：1994 年 2 月 26 日（30歲）
▲張奕。（圖／記者李毓康攝）
★陳冠宇（樂天桃猿）
IG：@kuanyu1029
綽號：陳陳大丈夫、微笑左投
生日：1990年10月29日（34歲）
▲陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）
★吳俊偉（中信兄弟）
IG：@chun.wei.wu.94（小編代經營）
綽號：小黑
生日：1998 年 12 月 31 日（25歲）
▲吳俊偉。（圖／記者李毓康攝）
★陳冠偉（味全龍）
IG：@chenkw2810
綽號：阿偉
生日：1996 年 10 月 28 日（28歲）
▲陳冠偉。（圖／記者李毓康攝）
★莊昕諺（樂天桃猿）
IG：@xin_proveb
綽號：眯眯、眼鏡仔
生日：2000 年 10 月 19 日（24歲）
▲莊昕諺。（圖／記者李毓康攝）
★王志煊（樂天桃猿）
IG：@_90_09_05
綽號：左王、中繼王志煊
生日：1996 年 10 月 28 日（28歲）
▲王志煊。（圖／記者李毓康攝）
★黃恩賜（中信兄弟）
IG：@huang_en_sih
綽號：N4
生日：1996 年 5 月 17 日（28歲）
▲黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）
★黃子鵬（樂天桃猿）
IG：@huang_tzupeng
綽號：老虎
生日：1994 年 3 月 19 日（30歲）
▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）
★岳東華（中信兄弟）
IG：@t.h.yueh.98（本人授權粉絲帳號）
綽號：岳大哥、岳不揮
生日：1995 年 10 月 19 日（29歲）
▲岳東華。（圖／記者李毓康攝）
★邱智呈（統一獅）
IG：@14_c.c.c（本人、小編共同經營）
綽號：小黑、泰國四爺
生日：2000 年 11 月 26 日（24歲）
▲邱智呈。（圖／記者李毓康攝）
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