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PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

記者孟育民／台北報導

健身YouTuber「健人蓋伊」頻道擁有破百萬訂閱，曾因進行「30天三餐只吃漢堡薯條」的速食挑戰，引發討論，幽默性格受到許多網友喜愛。他24日上傳一支影片，透露親姊遭健身教練偷錢包，更公開監視器畫面，三人直接對峙，雖然犯人被打上馬賽克，但網友還是抓出那名健身教練的身分，疑似是網紅PEETA葛格的前妻Alisa。對此，Alisa在深夜承認此事並道歉了，「我想再次向受害者表達最深的歉意，我讓支持我的人失望了。」

▲▼蓋伊姊姊在健身房錢包不見，犯人是PEETA葛格的前妻Alisa。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

▲蓋伊姊姊在健身房錢包不見，犯人是PEETA葛格的前妻Alisa。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊、PEETA葛格IG）

蓋伊公開監視器畫面，只見Alisa迅速將錢包放進自己包包裡，讓他認為這是預謀行為。眼看事件越演越烈，Alisa對此出面道歉說：「我感到非常後悔。雖然當事人當下願意與我和解，但我清楚地知道，這樣的行為違背了基本的社會道德，也辜負了身邊的人對我的信賴。事情曝光後，我對自己的行為感到無比羞愧，也深知對事件的受害者，和關心我的人帶來了極大的困擾與失望。」

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▲▼蓋伊姊姊在健身房錢包不見，犯人是PEETA葛格的前妻Alisa。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊）

▲蓋伊公開監視器畫面，並要求Alisa還錢和封鎖姊姊。（圖／翻攝自YouTube／健人蓋伊、PEETA葛格IG）

Alisa說長期以來，因為身心問題，還有近期的家庭變故、備賽的壓力，讓她總試圖在大家面前呈現最完美的自己，可能心靈到了極限，導致自己做了錯事，「隨著憂鬱病症的加劇，我開始需要依賴安眠藥入睡，而藥物的副作用讓我的狀態在某些時候變得恍惚，最終導致我做出了這樣不可原諒的行為。」

▲Alisa深夜道歉了。（圖／翻攝自Alisa IG）

▲Alisa深夜道歉了。（圖／翻攝自Alisa IG）

她表示願意承擔責任，並真心反省，接下來將暫停所有工作養病，正視自己的問題，「我決定暫停所有工作，專注於心理健康。積極接受治療，並依照醫生指示進行藥物治療，同時會持續接受專業的心理諮商，希望能找回更健康、更完整的自己，爭取在未來能夠繼續努力付出。」

道歉全文：

今天選擇用影片的方式和大家對話，是因為我希望以最真誠的態度，為我的錯誤向所有人道歉。雖然我不擅長用中文表達，但我想用比較直接的方式表達我的歉意，讓大家能感受到我的真心，並理解我想說的話。

我知道，很多人在看到影片後，都在猜這件事情是不是我做的。我也明白，事後的道歉或許已經太遲，但我還是希望透過這次機會，正式向受害者表達最深的歉意——對不起，我錯了。我感到非常後悔。雖然當事人當下願意與我和解，但我清楚地知道，這樣的行為違背了基本的社會道德，也辜負了身邊的人對我的信賴。事情曝光後，我對自己的行為感到無比羞愧，也深知對事件的受害者，和關心我的人帶來了極大的困擾與失望。

長期以來，我因為身心問題，還有近期的家庭變故、備賽的壓力，我總是試圖在大家面前呈現最完美的自己，不知不覺也將自己逼到了極限。隨著憂鬱病症的加劇，我開始需要依賴安眠藥入睡，而藥物的副作用讓我的狀態在某些時候變得恍惚，最終導致我做出了這樣不可原諒的行為。

我明白，任何理由都不能做為我錯誤的藉口。更何況作為一名公眾人物，我應該以身作則，但我卻犯了這樣的錯誤。我願意承擔責任，並真心反省。因此，我決定暫停所有工作，專注於心理健康。積極接受治療，並依照醫生指示進行藥物治療，同時會持續接受專業的心理諮商，希望能找回更健康、更完整的自己，爭取在未來能夠繼續努力付出

我不奢求可以立即被原諒，但我會努力讓自己變好。謝謝每一位無論是關心、批評或是指正我的人，因為你們，我才能更正視自己的問題，才能勇敢做出改變。感謝大家願意耐心聽到這邊，也謝謝大家包容我的行為與笨拙。

最後，我想再次向受害者表達最深的歉意，也包括前陣子關於 WNBF 的事情，以及因為我曾犯的錯誤而受傷害的人。我讓支持我的人失望了——對不起，我真心向大家道歉。

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