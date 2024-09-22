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出軌男3特徵！《好搭擋》王牌律師10金句直戳婚姻痛點：垃圾就該丟垃圾桶

文／潘慧中

「一看就知道他有外遇，他臉上就透露出端倪了，他的穿著乾淨整齊，是女性會喜歡的樣子；還有自然的肢體接觸；分寸得宜的親切態度，一看就是容易外遇的類型。」

「如果丈夫外遇，太太一定知道，她能用所有方法感知到，只是有些人無法拿到證據罷了。」

近期播出的韓劇中，我的首選是《好搭擋》。這部戲講的是王牌離婚律師車恩京順風順水處理各式案件時，自己也遇到老公出軌她秘書的故事。透過每位案件當事人的經歷，堆疊出「車恩京」對於婚姻、對於家庭、對於小孩、對於自己的態度，使這個角色變得更立體更鮮明，並以此為引導，讓角色和觀眾之間產生漣漪。

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(外送稿用)▲▼好搭檔。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

▲張娜拉（左一）飾演王牌離婚律師，卻遭遇老公外遇她的秘書。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

更特別的是，這部戲的編劇在現實生活中也是離婚律師，執業13年中，耗時6年才完成本劇。戲裡提到的離婚案件，幾乎是她實際遇過的案例，台詞也因此顯得格外一針見血，但同時用溫柔去解開觀眾在生活中打不開的死結。

✦ 垃圾就該丟進垃圾桶裡，哪怕只有一天，也要好好過上自己珍貴的人生。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 到了某一個瞬間，就會願意認清事實，到時就能專注地只看著前方。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 妳不知道養育孩子是怎麼回事吧，妳的自我會消失得無影無蹤，只會以父母這個身分過日子，完全沒有屬於自己的時間，所有的父母都會經歷刪除自我的過程。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 這個世界上，有很多既不懂事也不及格的父母，他們得親身經歷過離婚，要花上很長一段時間，才能成為真正的父母。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 做錯事就要道歉，請求原諒，如此簡單的道理，大家卻在長大成人後忘得一乾二凈，也忽略了能跟對方道歉的機會，其實是有時效的。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 孩子們總是會將別人的過錯攬到自己身上，而大人們卻喜歡把自己的錯推卸給別人；大人的道歉總是帶有條件，缺乏真心誠意。就算是假惺惺的道歉，對於渴求的人來說，也能成為救命稻草。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 我很清楚婚姻這個藩籬有多珍貴，在如此珍貴的藩籬之中，有人培養出夢想，但也有人成天壓抑度日，這似乎就是現實。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 那些在人生之中最為重要的關係，總是會突然結束在意想不到的時候，但由我親自畫下的句點，無論別人怎麼說，都很美好，也因為我直到現在才明白結束與全新開始畫上等號。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 結婚，不婚，離婚，那些都只是選擇之一，我們該做的並不是選出正確答案，而是努力讓自己的選擇成為正確答案。如果你已經竭盡了全力，就不需要感到後悔，只要繼續做出下一個選擇就行了。反覆做出選擇，然後對其負責，這不就是人生嗎？

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

✦ 讓孩子重新找回笑容，為孩子營造能獲得父母同等疼愛的環境，就是離婚的完成式。因爲孩子需要的，不是只顧著自責的父母，而是克盡自己責任的父母。

▲▼好搭檔。（圖／記者潘慧中製圖）

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好搭擋, 韓劇, 張娜拉

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