吳謹言老公「結婚當天追蹤爆乳妹」！　經紀人發聲護航：男人正常現象

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星吳謹言日前宣布和演員洪堯結婚，男方卻被挖出過往緋聞黑歷史，兩人婚姻狀況不被看好，如今又被發現洪堯在結婚當天，還追蹤身材火辣的比基尼正妹，對此，吳謹言的經紀人于正也出聲緩頰。

▲吳謹言和洪堯結婚不被看好。（圖／翻攝自微博／吳謹言）



吳謹言才跟洪堯結婚沒幾天，就有網友發現洪堯在登記結婚當天，還大膽追蹤比基尼辣妹的帳號，只見該帳號清一色都是火辣性感照，和吳謹言的身材屬於不同路線，立刻將截圖傳給先前一直替兩人說話的于正看，于正見了也代替洪堯發聲：「愛美之心人皆有之，正常男人的正常現象，看看就看看，真正那啥的就不關注了。哎，你們別總（想）像理想中的男人都是和尚好不好？一點人性都沒有，能公開自由的關注一下美麗的人事物很棒啊，啥年代了，真是的。」

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▲于正回應洪堯關注爆乳妹。（圖／翻攝自微博）



洪堯2013年曾在戀愛節目《非常完美》中對女化妝師曹贏心求婚，並計劃未來，後來卻爆出與網紅李蔥熙有不正當關係，甚至連床照都被外洩，引發不小風波，也讓他被冠上渣男稱號，許多人對吳謹言與洪堯結婚一事很不看好，諷刺吳謹言戀愛腦，直言男方不只形象糟糕，事業上無法幫襯吳謹言，甚至還會拖後腿，「娛樂圈沒有別的男人了嗎？」逼迫吳謹言退出演藝圈。

對此，吳謹言經紀人于正也看不下去，出面反擊酸民：「吳謹言要嫁給愛情，不是身世、事業、地位和你們覺得跟她配的。我覺得蠻好的，至於未來，舒服了就走下去，不舒服自然會退出，這是她自己的事，請不要替她感受好嗎？」更直言吳謹言會在當紅時決定結婚，已經做好了「粉絲跑光」的心理準備，一切就重新開始。

▲吳謹言新婚。（圖／翻攝自微博）

