蔡康永送小S暢銷書《老公怎麼還不去死》　她大罵：你還是個人嗎

記者陳芊秀／綜合報導

主持人蔡康永在近日播出的陸綜，爆料私下與小S相處的趣事。而他透露曾送對方一本暢銷書《老公怎麼還不去死》，結果小S大喊「你還算是個人嗎！」

▲蔡康永分享與小S私下對話，對方常傳長語言簡訊給他。（圖／翻攝自微博）

蔡康永與小S合作《康熙來了》12年，兩人建立深厚的友誼。他談起小S有一大家子的人，壓力大崩潰的點很多，就把酒當作了好朋友，某次半夜，小S喝多了一點，就會發很長的語音訊息給他，而且發了50多則，他身為好朋友，卻坦言一條沒有聽，但仍鼓勵好友多發，還要發給別人聽，小S說「我發了啊，但是他們都笑我，康永哥只有你最好了，你都不會笑我，你守口如瓶，你裝得好像一條都沒有聽過一樣。」這一番話逗得全場大笑。

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▲蔡康永分收到小S多達50幾則語音訊息，但是一則都沒聽過。（圖／翻攝自微博）

此外，蔡康永還讓小S看《老公怎麼還不去死》，書名看似驚悚，其實是妻子吐槽老公的行為，後來把書送給了小S，結果對方大罵「蔡康永！你還算是個人嗎？這麼好的書，你怎麼不早一點推薦給我呢？你到底在猶豫什麼」，而他說「我猶豫什麼呢，我很擔心她一看到書名，就來問我具體要怎麼操作。」他的妙語如珠讓全場笑聲不斷。

▲蔡康永《老公怎麼還不去死》送給小S。（圖／翻攝自微博）