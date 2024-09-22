獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

記者葉文正／台北－洛杉磯連線報導

藝人崔佩儀兩天前飛赴洛杉磯，準備參加愛兒貝克宇在美國Musicians Institute（MI）的畢業典禮，現年21歲的貝克宇孤身在洛杉磯念書，只花兩年多，就念完大學，幫父母省了不少錢，今他大學畢業，並豪氣表示：「在MI我學到很多吉他的課程，也進步很多，未來我希望在紐約大學、伯克利、南加大、新學院等校當中擇一，繼續攻讀碩士學位。」

▲崔佩儀(右起)、奶奶、貝克宇、SAM與貝克宇叔叔歡慶畢業。（圖／源鑛娛樂提供）

貝克宇從小就跟著崔佩儀在各綜藝節目中演出，可說家喻戶曉，但他在台灣新店高中畢業後，毅然背著吉他遠赴美國念書，並進入MI就讀，他認為MI沒有明顯的寒暑假，可以用更快時間把書唸完，也可幫家中省錢，期間雖然也考上音樂名校柏克利，卻沒去就讀，因為學制不同，倘若去柏克利必須從大一讀起，將花費更多時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崔佩儀與SAM見證貝克宇長大成人。（圖／源鑛娛樂提供）

而貝克宇沒有浪費任何時間，崔佩儀說：「我這個兒子是我一手拉拔大的，我教他規矩與做人，他在美國這段時間，從不讓我們擔心，也不會去任何不該去的地方或場所，這次我來，他也帶我們夫妻，以及奶奶跟叔叔，到處去玩，而且他很省錢，被他爸爸教得很好，都會自己記帳，不會花不該花的錢。」

▲一家人因為貝克宇畢業又能團聚。（圖／源鑛娛樂提供）

崔佩儀也透露，從小貝克宇上節目賺的錢都是他自己管理，因給他的零用錢不多，他會自己存通告費，買自己想要的東西，她也感嘆：「時間過得好快，他大學畢業了，只花2年多，每次來都看他在狂練吉他，昨天看他成果表演，一次要處理七把不同吉他，真的很棒，我們都見證他這兩年多的成長。」

▲貝克宇如願從MI提前畢業。（圖／源鑛娛樂提供）



貝克宇也描述未來計畫：「其實我對音樂或是戲劇方面都有興趣，但是接下來也是很重要的階段，準備在12月考紐約大學、伯克利、南加大、新學院等校的研究所，必須在作曲這個領域更精進，畢業後，也會好好思考，未來不論是在美國或是回到亞洲工作，不管幕前或幕後，都要準備好自己，方能迎接更強大的挑戰。」

▲貝克宇在畢業成果演出上精彩演出。（圖／源鑛娛樂提供）

而近幾年不少星二代進軍演藝圈，但少有如貝克宇這樣自律又努力向學的例子，由於洛杉磯治安不好也是時有所聞，貝克宇還特地下載當地的APP，只要街上有狀況就不會去出事地點，之前還差點被莫名其妙的人揮拳，幸好他機警躲過，懂得保護自己，也不讓爸爸Sam跟媽媽崔佩儀操心，並懂得自己在做什麼，的確是未來很有希望繼承父母衣缽的新一代。

▲貝克宇帶全家到海邊暢遊。（圖／源鑛娛樂提供）

▲崔佩儀一手把貝克宇拉拔長大。（圖／源鑛娛樂提供）