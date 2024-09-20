反骨新正妹成員「撞臉邵雨薇」！　登場飄仙氣電暈粉絲：短髮超頂

記者劉宛欣／綜合報導

人氣YouTube創作團體「反骨男孩」自成立以來已逾十年，成員包括酷炫、孫生、蕾菈等等，都擁有不小的名氣。近日，頻道更新影片，團隊迎來了新的女成員奕蓁，亮眼外型和獨特氣質立即吸引了大量粉絲的目光，有網友甚至認為她與女星邵雨薇有幾分相似，在影片留言區引起了熱烈的討論。

▲似乎是反骨新成員的奕蓁，首度在頻道中亮相。（圖／翻攝YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「反骨男孩」最新發布的標題為「開箱女同事的家」的影片中，奕蓁首次在反骨頻道裡亮相，影片主題為探索聞名的「台北第一猛鬼大廈」錦新大樓。除了靈異元素引起網友的高度關注外，奕蓁的出場也成為了一大亮點。觀眾對她的第一印象極為正面，紛紛留言讚賞她的外貌和氣質，期待未來她在團隊中的表現。

▲奕蓁被不少人說撞臉邵雨薇。（圖／翻攝自Instagram／uiokjh1003）

▲女星邵雨薇。（資料照／記者周宸亘攝）

此外，許多網友特別指出，奕蓁擁有明星般的容貌和髮型，甚至有不只一人指出她撞臉演員邵雨薇，讓人印象深刻，精緻的五官和纖細的身材加上她的短髮造型，馬上就圈了一波粉絲，網友紛紛留言「短髮超頂，酷炫挖到好人才了」、「短頭髮有邵雨薇的神韻」、「短髮真像邵雨薇」、「短髮的好可愛」、「奕蓁好正」、「奕蓁真的好有氣質～」。