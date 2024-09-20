凱蒂佩芮「滿月求桃花」超靈！　剛列完條件就遇上奧蘭多布魯：全都符合

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）近日風光拿下MTV音樂錄影帶大獎「音樂錄影帶先鋒獎」，並在台上與另一半奧蘭多布魯（Orlando Bloom）放閃親吻成為話題焦點。凱蒂佩芮在接受專訪時她自曝兩人相遇前，她曾設下理想型的條件，奧蘭多不僅符合，更在朝夕相處中確定對方就是對的人。

▲凱蒂佩芮從奧蘭多布魯手上接過獎，兩人在台上放閃接吻。（圖／路透社）

凱蒂佩芮20日推出睽違4年的全新第6張專輯《143》，她在專訪中透露，在遇見奧蘭多布魯前，一直處於一個糟糕的惡性循環中，「我當時就想說我要跳出這個狀態，去不同的圈子嘗試一些新的東西，我要對以往我不會說好的事說好。」

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兩人是在2016的金球獎相遇，凱蒂佩芮回憶，在去參加金球獎之前，她在滿月之際寫下希望理想對象擁有的特質，並穿上玫瑰石英色的禮服盼能招來桃花，「我非常具體地寫下的條件是，我想要一個可以和我冒險的人，因為我熱愛冒險，而我們最近剛從直升機上一起跳下來。」

▲凱蒂佩芮在滿月之際許願招桃花，沒想到真的遇上真命天子。（圖／環球音樂提供）

這段關係從曖昧變成每週七天朝夕相處的關係，不完美的生活更體現出奧蘭多是完美伴侶，「若是只有五、六、日的見面相處很容易，而當你有了孩子後，真正的情況才會顯露出來，生活並不是那麼完美的，而我看到了他在面對生活艱難時刻的表現，這成為我選擇他的原因。」

此次專輯《143》以凱蒂的天使數字命名，她解釋道：「有時候我會向宇宙更高能量尋求一些指引或訊號，來確認我是否走在正確的道路上；而在前幾年我們家在健康方面經歷一些困難和挑戰，『143』這個數字一直出現在我的生活中。」

▲凱蒂佩芮新專輯《143》以凱蒂的天使數字命名。（圖／環球音樂提供）

她表示數字不僅僅是出現在時鐘或是手機螢幕上，「我可能停車會停到 143 號車位，又或是在帳單上、標籤上看見這個數字，它不斷轟炸我，後來我才知道 143 又有『我愛你』的意思。」希望透過11首充滿愛的舞曲，打造一場歡迎所有人加入同樂的熱舞派對，她形容：「我希望我的粉絲們在聽這張專輯時能感受到愛、快樂、被支持、光明、性感，感受到所有的正向能量。」全新專輯《143》數位平台已經上線，實體現正預購中，預計9月27日正式發行。