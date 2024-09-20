果然是劉在錫！　國稅局驚呆「怎麼查都零瑕疵」：國寶級誠實申報

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民MC」劉在錫擁有無數美談，他待人和善又幽默，且品行零瑕疵，受到很多國民愛戴。近日，他令人佩服的事蹟再增一筆，根據韓媒報導，國稅局在6到7月對他進行了稅務調查，沒想到，怎麼查都查不出瑕疵，連相關稽查人員都對他讚嘆不已，對媒體表示「如果要稱他為『國寶級誠實申報』一點都不誇張！」再次證明了他為人剛正清廉。

▲國稅局日前調查劉在錫繳稅狀況，找不出任何瑕疵。（圖／翻攝自Antenna官網）



劉在錫身為南韓最搶手熱門的主持人，年薪破億、手握的房產也不少，他對於自己的薪水從不諱言提到「確實不少」，2023年底購買位於論峴洞的一塊土地以及一棟建築物，分別花了韓幣116億元（約台幣2.78億元）與韓幣82億元（約台幣1.97億元），當時還造成不小轟動，各家媒體跟進報導。

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從不刻意隱瞞家世的他，日前國稅局對劉在錫進行了稅務調查，包含持有土地、房產、高額的節目出演費等等，據了解相關單位雖然是以「高強度」、「高標準」的方式調查，但並未查出任何不合理之處。

▲劉在錫繳稅零瑕疵，再次讓韓網讚嘆不已。（圖／翻攝自公司IG）



甚至有相關稽查人員忍不住向媒體讚嘆：「本來就知道他找不到任何稅金未申報的嫌疑，如果要稱他為『國寶級誠實申報』一點都不誇張。」

事實上，過去有不少藝人被查出稅金申報有誤差，包含李秉憲（又譯：李炳憲）、權相佑、李敏鎬、金泰希等人都曾被追討稅金，劉在錫賺多繳多也讓民眾佩服不已，再次認證「國民MC」地位難以撼動。

