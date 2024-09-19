《搖滾教室》首來台！男主角：想試臭豆腐　傑克布萊克「本尊」也朝聖

記者蕭采薇／台北報導

改編自經典電影的音樂劇《搖滾教室》首次來台演出，19日下午進行彩排。男主角的康納吉盧利（Conner Gillooly）受訪時表示：「非常開心期待見到台灣觀眾，台北是座美麗的城市，我迫不及待地想在國家戲劇院與大家一起搖滾，和大家一起尖叫、大喊、大笑、哭泣！」

▲音樂劇《搖滾教室》改編自經典電影。（圖／記者李毓康攝）



飾演校長的凱莉奧康納（Ceili O’Connor）則說：「這是我第一次來台灣，我過去和台灣人一起工作過，他們確實是我見過的最好的人。所以現在來到這裡，在這個美麗的劇院表演，真的非常非常特別。所以我們非常興奮。」

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此趟來台，眾人也抽空觀光，特地到了九份老街一日遊，也去了西門町踩點吃美食。康納吉盧利對雞排情有獨鍾，也願意嘗試令外國人聞之色變的臭豆腐，他說：「放進待吃名單了！我願意去嘗試看看，巡迴演出最好的事情就是可以嘗遍各地的美食。」

▲音樂劇《搖滾教室》（左起）凱莉奧康納、班佐勒斯基、康納吉盧利。（圖／記者李毓康攝）



《搖滾教室》改編自同名經典電影，「助理音樂總監」班佐勒斯基（Ben Zoleski）透露，先前去美國演出時，電影男主角傑克布萊克（Jack Black）也有到現場觀看，並給予極高評價。康納吉盧利則爆料：「他們還有自拍，哼！嫉妒！」

康納吉盧利說：「電影在 20 年前上映，它伴隨著我長大，我一直很喜歡這部電影。我認為安德魯洛依韋柏的音樂為這個故事增添了精彩、令人難以置信的色彩。但電影中所有你最喜歡的部分都在這裡，一些你最喜歡的時刻，尤其是這些年輕學生的才華真正賦予了這個節目並將其變成一個強大的動力。所以你真的會很享受，這會讓你想再看一次這部電影。」

▲音樂劇《搖滾教室》首度來台演出。（圖／記者李毓康攝）

至於音樂劇中有很多孩童演員，如何讓這些小演員做好演出的準備？班佐勒斯基說：「班佐勒斯基，我們每天在上台之前都會進行一些樂團即興表演，但你知道所有這些孩子的樂器都非常出色，因此沒有太多需要解決的事情。」《搖滾教室》9月19日起至23日於台北國家戲劇院首演，購票請洽寬宏售票。