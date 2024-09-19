ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳庭妮與21歲弟弟牽小手談師生戀　首次演老師：想說對不起！

記者蕭采薇／台北報導

陳庭妮在電影《為我辦一場西式的喪禮》演出高中班導，因為這次的演出，陳庭妮很想跟高中老師說聲「抱歉」，因為大家在高中生時期的活力、精力和想像力都非常豐富，自己親身體驗後才知道辛苦。

▲《為我辦一場西式的喪禮》陳庭妮（右）與李振浩（左）在電影中談起師生戀。（圖／東橫一有限公司提供）

▲《為我辦一場西式的喪禮》陳庭妮（右）與李振浩（左）在電影中談起師生戀。（圖／東橫一有限公司提供）

陳庭妮說，發現原來在老師的視角，管教當時他們的秩序和成績，其實是相對辛苦和吃力的。但過程也讓她想起高中生活青春可愛的歲月，所以在拍攝過程反覆看這些年輕演員時，就會想著：「你們要好好享受這個懵懂，很有活力又什麼都不怕的階段，因為這個時光是最迷人的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《為我辦一場西式的喪禮》陳庭妮（右）與李振浩（左）在電影中談起師生戀。（圖／東橫一有限公司提供）

▲楊卓叡（左）及郭品希（右）真實演出對青春的茫然探索。（圖／東橫一有限公司提供）

這次在電影中跟學生談「師生戀」，陳庭妮在開拍前感覺困難又緊張，尤其自己要以前輩的方式帶領對方，陳庭妮笑說：「雖然我看起來很健談，但要我主動出擊引導弟弟跟我談戀愛，我其實超害羞的。」

▲《為我辦一場西式的喪禮》陳庭妮（右）與李振浩（左）在電影中談起師生戀。（圖／東橫一有限公司提供）

▲陳庭妮為人師表後體會教育學生的辛苦。（圖／東橫一有限公司提供）

幸好在過程中演出對手戲的李振浩在拍攝時很放鬆，沒有因為不敢跟陳庭妮互動而在心中築起一道牆，兩人就在相處過程非常舒服且自在的狀況下談完這段純純的「師生戀」。21歲的李振浩曾以BL劇《About Youth》展露頭角，去年還被台北電影節選為「非常新人」，近期前往韓國錄製台韓合製的男團選秀節目SCOOL，期望能一圓兒時當唱跳歌手的夢想。

▲《為我辦一場西式的喪禮》陳庭妮（右）與李振浩（左）在電影中談起師生戀。（圖／東橫一有限公司提供）

▲陳庭妮首次飾演老師。（圖／東橫一有限公司提供）

只有我看的到死去的朋友，我聽不到他想說的話，該如何達成他的願望？獲得第43屆優良電影劇本首獎的《為我辦一場西式的喪禮》，由金獎大師廖慶松聯手新銳導演游翰庭共同打造，特別邀請張鈞甯及陳庭妮演出教師，帶領一群新稅演員郭品希、楊卓叡、邵奕玫、李振浩、黃聖球及詹子萱共同演出，細膩刻畫青春，《為我辦一場西式的喪禮》10月25日全台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【怎麼打開了！？】汪玩籠子意外把門舔開　慌張得不停來回踏步XD

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳庭妮, 為我辦一場西式的喪禮, 李振浩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光
  2. 葉珂曝聊天紀錄喊「莫名其妙」　黃曉明霸氣一肩扛：你別做我來做
  3. 簡沛恩奔5生日大禮開全新節目　跟美鳳姊同床被笑壓力過大
  4. 歐陽妮妮懷孕…好友王子早知情！　「缺席寶寶性別趴」原因曝光
  5. T-ara芝妍與老公「2度爆婚姻玩完」　韓媒揭「真實現況」：沒離婚
  6. 壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍
  7. 名模郭源元談被me too　相信司法會站在正義的一方
  8. 本土劇女神「消失螢光幕1年」露面　韓瑜曝曬拍戲…真實膚況曝光
  9. 「沒有台灣就沒有郭富城」　天王感性告白：對我的愛從沒忘記
  10. 宋燕旻罹遺傳病「起初以為恐慌症」服藥4年！　宣佈擺脫藥物曝歷程

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366