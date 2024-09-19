陳庭妮與21歲弟弟牽小手談師生戀　首次演老師：想說對不起！

記者蕭采薇／台北報導

陳庭妮在電影《為我辦一場西式的喪禮》演出高中班導，因為這次的演出，陳庭妮很想跟高中老師說聲「抱歉」，因為大家在高中生時期的活力、精力和想像力都非常豐富，自己親身體驗後才知道辛苦。

▲《為我辦一場西式的喪禮》陳庭妮（右）與李振浩（左）在電影中談起師生戀。（圖／東橫一有限公司提供）

陳庭妮說，發現原來在老師的視角，管教當時他們的秩序和成績，其實是相對辛苦和吃力的。但過程也讓她想起高中生活青春可愛的歲月，所以在拍攝過程反覆看這些年輕演員時，就會想著：「你們要好好享受這個懵懂，很有活力又什麼都不怕的階段，因為這個時光是最迷人的。」

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▲楊卓叡（左）及郭品希（右）真實演出對青春的茫然探索。（圖／東橫一有限公司提供）

這次在電影中跟學生談「師生戀」，陳庭妮在開拍前感覺困難又緊張，尤其自己要以前輩的方式帶領對方，陳庭妮笑說：「雖然我看起來很健談，但要我主動出擊引導弟弟跟我談戀愛，我其實超害羞的。」

▲陳庭妮為人師表後體會教育學生的辛苦。（圖／東橫一有限公司提供）

幸好在過程中演出對手戲的李振浩在拍攝時很放鬆，沒有因為不敢跟陳庭妮互動而在心中築起一道牆，兩人就在相處過程非常舒服且自在的狀況下談完這段純純的「師生戀」。21歲的李振浩曾以BL劇《About Youth》展露頭角，去年還被台北電影節選為「非常新人」，近期前往韓國錄製台韓合製的男團選秀節目SCOOL，期望能一圓兒時當唱跳歌手的夢想。

▲陳庭妮首次飾演老師。（圖／東橫一有限公司提供）

只有我看的到死去的朋友，我聽不到他想說的話，該如何達成他的願望？獲得第43屆優良電影劇本首獎的《為我辦一場西式的喪禮》，由金獎大師廖慶松聯手新銳導演游翰庭共同打造，特別邀請張鈞甯及陳庭妮演出教師，帶領一群新稅演員郭品希、楊卓叡、邵奕玫、李振浩、黃聖球及詹子萱共同演出，細膩刻畫青春，《為我辦一場西式的喪禮》10月25日全台上映。