獨家專訪／Uncle Roger喊話想吃台灣美食！　工程師變喜劇演員：阿姨都打來罵

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

喜劇演員黃瑾瑜（Nigel Ng）以「羅傑叔叔」（Uncle Roger）角色爆紅，更即將在台灣舉辦脫口秀演出。他跨海接受《ETtoday星光雲》獨家專訪，直喊太期待台灣美食，「你們有什麼地方可以推薦的，歡迎私訊我！」

▲黃瑾瑜在疫情期間憑藉「Uncle Roger」爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）



很多人以為「Uncle Roger」單純是網紅，但他其實是喜劇演員黃瑾瑜創造的角色。原本是工程師的他，在疫情期間失去工作後，「我想說總得找些事情做，就開始做一些線上的內容，總得要賺點錢，否則就要喝西北風了。」

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「Uncle Roger」就是在這個情況下，在疫情爆發的半年後突然爆紅，黃瑾瑜說：「也是那時發現，原來大家是喜歡我的幽默的，也許我能繼續做我熱愛的喜劇。」

曾是理工男，並且擔任工程師的他，2011年讀大學時開始嘗試喜劇，「那時我剛從馬來西亞到英國唸書，有很多生活上的牢騷想抱怨，也看到很多文化上不一樣的地方。有太多心情想抒發，所以我就上台講給大家聽。」

▲黃瑾瑜原本是工程師，但從大學時代就喜歡喜劇表演。（圖／Live Nation Taiwan提供）

不過有對「亞洲父母」，黃瑾瑜也坦言，爸媽一開始對他的喜劇事業非常擔心，「他們叫我保留工程師的工作，把喜劇演出當成打工。」他笑說：「我媽叫我所有的阿姨打給我，跟我說『你做的決定大錯特錯』，直到Uncle Roger出現後，突然一切好像都對了！哈！」

而他此次在台北的演出，一上線就秒殺，主辦單位後續更緊急加場。黃瑾瑜笑說：「我很驚訝，沒想到我在台北有這麼多粉絲。我去其他地方演出的時候，通常都要很靠近演出日期才會完售。顯然你們做事都很有計畫，我喜歡有條理的人，也喜歡井然有序的城市。」

▲黃瑾瑜想吃台灣美食。（圖／Live Nation Taiwan提供）

最後他也向粉絲告白：「謝謝你們看我的影片和買我的票，我知道你們很多人都是看了『中國笑話』認識我的，謝謝你們邀請我到你們的國家。如果你還不知道發生什麼事的話，歡迎google『Uncle Roger、China』。」他即將在Zeep New Taipei演出，27日仍有零星票券可購買。