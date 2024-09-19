《我們都無法成為大人》心中殘留的美好　成了變為大人的阻礙

文／女子學

「長大之後，你想當什麼呢？」回望兒時必問的一道題，有多少人真的成為了自己想像中的那個模樣？日本最受歡迎的網路小說家燃殼以《我們都無法成為大人》一書，帶領我們頻頻回首那些讓人淚流不止的自身故事。

電影《我們都無法成為大人》將書中這一段橫跨多年的故事，從文字幻化為影像，令人更如臨其境地觸擊內心。

▲電影《我們都無法成為大人》將書中橫跨多年的故事，從文字幻化為影像，令人更如臨其境地觸擊內心。（圖／《我們都無法成為大人》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

心中殘留的美好，成了變為大人的阻礙



四十多歲的男子佐藤誠（森山未來飾）在東京工作了一段時日，但不管再怎麼努力，也看不到前景。過著普通生活的他，某天收前初戀女友發來的社群好友邀請，隨後翻看動態頁面，覺得她的生活過得不錯的同時，默默地說出：「她真的……變得普通了。」隨後思緒便飄向了往昔所談過的一場場戀愛。

《我們都無法成為大人》以倒敘方式，訴出每一段戀情的樣貌，而隨著佐藤的形象變化，從油膩散漫的大叔到青春稚嫩的少年，緩緩地把他的人生一一攤開。在佐藤的人生旅程中，或多或少能映照出與我們相對應的經歷，不論是那些幸福的曾經，或是因現實而失去了感受生活的無力。

「心，被時間留在了某一刻」，也是劇中的重要主軸，每個人心中都會有個難忘的人，就如同影響佐藤甚深的初戀女友，在他的心中種下了「不普通」的信念，也是這樣的不甘普通，阻礙了自己成為「大人」。

我們努力活到今日，此後也要好好過自己的人生



雖然《我們都無法成為大人》看似是談訴佐藤的戀愛史，卻也帶著我們回看自己的曾經，尤其是那早已消逝在某處的希望及夢想。是枝裕和曾在《比海還深》的劇本扉頁寫下：「我們都無法成為自己想成為的大人。」提醒著，大多數人是因為無法掌握自我人生，而無法成為心目中的大人，再則也是在告訴我們不要逃避，要誠心地面對人生問題，在盡全力後，無論是否留有遺憾，也能問心無愧地向前走。

「那個時間、那個地點和那個人，全都和我現在的模樣緊緊相連。」當我們接受過往發生的一切，也明白那些是成就現在自我的養分，就算未曾達成夢想，也沒有擁有某些事物，甚至是過著平淡的生活，但請告訴自己，我已經努力地活到現在，所以如今的「我」是最好的模樣，然後繼續走向今後的人生之旅。

「小時候的你，會想要成為現在的自己嗎？」《我們都無法成為大人》帶領我們回顧人生片段，找回純真，以最初的光亮走過人生的黑暗時刻。

延伸閱讀

「你看見我，照亮我，我就綻放如花。」《深刻認識一個人》練習照亮他人，同時照見自己

「生命的每個時期都是年輕且及時的。」《人間值得》：找到原動力，好好為自己活過

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。