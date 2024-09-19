ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳夢夢凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常除了分享AV拍攝經歷，也不時在社群網站記錄生活點滴。她19日便PO出一張截圖，吐露無奈心聲，「沒有要公審，這些私訊是我的日常。」

▲▼吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

▲吳夢夢公開凌晨被約砲的私訊。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

從訊息中，可以看到男網友凌晨兩點多傳私訊自薦：「約妳來一發，我的表現會比男友好，我講話超猛。」見吳夢夢沒回應，他清晨6點多再度傳訊息，「抱歉我可能讓妳覺得輕浮，我沒那個意思，我就誠意想找妳這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，吳夢夢在Threads坦言，看到私訊當下本來想直接刪除，「但看了一下突然覺得有疑問？他是指他只有『講話超猛』是嗎？然後這樣的『猛』還不能算是輕浮嗎？」

▲▼吳夢夢只和男友拍成人片。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

事實上，吳夢夢的男友始終是她拍成人片的唯一男主角，原因是她所有的拍片成本都是男友所出，包括攝影師、攝影棚的租借費，「但是所有的收入都是到我的口袋裡，所以我現在才會繼續做下去。」

然而，如果要跟其他男優拍片，吳夢夢勢必無法繼續跟男友交往，如此一來，她不只得自行負擔拍片成本，而且「賠個幾個月就差不多該收了」，最後還因現實考量而退役。

吳夢夢Threads全文：

沒有要公審
這些私訊是我的日常
我本來想要一鍵刪除
但看了一下突然覺得有疑問？
他是指他只有「講話超猛」是嗎
然後這樣的「猛」 還不能算是輕浮嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳夢夢

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 為同志發聲！　男團VERA當彩虹觀光導覽員：愛最大
  2. 梁修身獲得特別貢獻獎　梁赫群悲：我是他的反指標
  3. 百萬YTR聖結石「一張圖說明經濟狀況」！一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘
  4. 台灣10大演唱會場地完整攻略！「台人最愛場館出爐」　人數交通大PK
  5. 樂天啦啦隊女神現身倫敦時裝週！「苦練一個月辣臀」挖洞裝身材全展露
  6. 洪佩瑜宣布「新專輯卡關」　親揭原因：團隊很難搞
  7. 彭曉彤4個月成功甩掉11.8kg！　感嘆罹癌化療後「體重無底線狂升」
  8. DJ圓圓飛泰北當志工「竟被罰錢」！　喊：無怨無悔
  9. Jennie美國吃飯「身旁驚現大咖男偶像」　公司急出面交代真實關係
  10. 趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366