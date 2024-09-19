記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常除了分享AV拍攝經歷，也不時在社群網站記錄生活點滴。她19日便PO出一張截圖，吐露無奈心聲，「沒有要公審，這些私訊是我的日常。」

▲吳夢夢公開凌晨被約砲的私訊。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



從訊息中，可以看到男網友凌晨兩點多傳私訊自薦：「約妳來一發，我的表現會比男友好，我講話超猛。」見吳夢夢沒回應，他清晨6點多再度傳訊息，「抱歉我可能讓妳覺得輕浮，我沒那個意思，我就誠意想找妳這樣。」

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事後，吳夢夢在Threads坦言，看到私訊當下本來想直接刪除，「但看了一下突然覺得有疑問？他是指他只有『講話超猛』是嗎？然後這樣的『猛』還不能算是輕浮嗎？」

▲▼吳夢夢只和男友拍成人片。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



事實上，吳夢夢的男友始終是她拍成人片的唯一男主角，原因是她所有的拍片成本都是男友所出，包括攝影師、攝影棚的租借費，「但是所有的收入都是到我的口袋裡，所以我現在才會繼續做下去。」

然而，如果要跟其他男優拍片，吳夢夢勢必無法繼續跟男友交往，如此一來，她不只得自行負擔拍片成本，而且「賠個幾個月就差不多該收了」，最後還因現實考量而退役。

吳夢夢Threads全文：

沒有要公審

這些私訊是我的日常

我本來想要一鍵刪除

但看了一下突然覺得有疑問？

他是指他只有「講話超猛」是嗎

然後這樣的「猛」 還不能算是輕浮嗎