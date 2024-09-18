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babyMINT出道才一個月「團員打起來慘被壓地上」　她氣喊：你完蛋了！

記者蔡琛儀／台北報導

新人女團babyMINT於8月20日正式出道，並推出全新單曲〈BOOOOOORING〉，近期她們也開通專屬YouTube頻道，除了上傳〈BOOOOOORING〉MV幕後花絮、舞蹈版、台北大巨蛋首演花絮、成團花絮等多支影片，也推出了團綜《BBMatrix》，每週三晚上上架新集數。

▲▼babyMINT推出團綜《BBMatrix》。（圖／華研提供）

▲babyMINT推出團綜《BBMatrix》。（圖／華研提供）

團綜取名為《BBMatrix》，代表屬於babyMINT的專屬宇宙，6位成員將在其中展現最自然、最沒有偶包的模樣，甚至在團綜拍攝時，babyMINT還進行了宣誓：「身為babyMINT的團員，將在BBMatrix傾盡全力，被嗆要絕不走心，如果做出讓氣氛冷掉的行為，我自罰打額頭。」

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babyMINT表示大家將在《BBMatrix》看見最真實的她們，丞妘透露：「有時候會有濃濃的火藥味，但又不失溫馨的姐妹情。」所有成員都十分認真對待節目中的遊戲，就算是容易發生肢體碰撞的環節也毫不手軟，栩栩認為大家毫不留情面，品妡則吐槽根本是「babyMINT之女團大亂鬥」，熙妍更苦喊：「沒想到有一天，我竟然會因為老鷹抓小雞這個遊戲被壓在地上磨擦，張丞妘妳完蛋了！」

▲▼babyMINT推出團綜《BBMatrix》。（圖／華研提供）

▲babyMINT在節目裡玩遊戲，對彼此都不手軟。（圖／華研提供）

6位成員們都各自期待在《BBMatrix》可以圓夢的事，栩栩許願大家一起去滾泥潭、Vikky希望可以跟babyMINT一起去法國旅遊、熙妍希望帶給粉絲驚喜甚至驚嚇、品妡想要去成員們的家鄉看看、粼粼想要去露營、丞妘則希望能和成員們一起去潛水，也盼粉絲能藉由節目獲得歡笑，並且更認識babyMINT。

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