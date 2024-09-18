台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

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一隻阿圓認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」擁有86萬訂閱，常分享穿搭美妝資訊。值得一提的是，她最近和朋友共同創立了內衣品牌，並親自上陣試穿，卻被發現肚皮上有一條很長的疤痕，被問到原因時，她則笑回：「活下來的證明哈哈。」

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓再度被問到肚皮的刀疤。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

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畫面中，可以看到阿圓大方試穿多款內衣，完美包覆住她的豐滿上圍，溢出了一半的胸部，深邃事業線全露，在鏡頭扭腰、跳躍測試內衣的穩固程度。

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

▲一隻阿圓不避諱露出疤痕。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

其中特別引起討論的是，阿圓胸下隱約能看到一條約10公分的疤痕，雖然沒有多說什麼，但其實她早就解釋過真相，原來她2歲的時候，一度有癌症腫瘤整個包住她的右邊腎臟，「所以切除！」現在體內只剩下一顆腎臟，而她也因此不喜歡別人對自己開任何有關於腎臟的玩笑。

▲▼一隻阿圓曾解釋肚皮有刀疤的原因。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

事實上，阿圓曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」

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