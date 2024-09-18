「吹牛老爹」恐面臨終生監禁！起訴書犯罪細節曝光...遭控3大罪

▲美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」被捕。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs）日前遭到美國警方逮捕，紐約南區美國檢察官辦公室對吹牛老爹提出了三項指控，分別是詐騙共謀、性販運和為從事賣淫而進行的運輸。如果罪名成立，吹牛老爹恐面臨終生監禁。

綜合外媒報導指出，起訴書中指出，吹牛老爹多年來一直虐待、威脅並脅迫女性和其他人，以滿足自己的性慾，保護聲譽，並隱瞞自己的犯罪行為。他利用自己領導的商業帝國的資源和影響力，創建了一個犯罪企業，參與多項非法活動。

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這個所謂的「企業」涉及廣泛的犯罪活動，包括性販運、強迫勞動、綁架、縱火、賄賂和妨礙司法等。起訴書指出，吹牛老爹的員工、保安人員、家庭員工和高級主管都是這個犯罪網絡的一部分。

而其中特別引人注目的，是所謂的「怪胎派對」（Freak Offs）的存在，這些精心策劃的性表演，是由吹牛老爹親自安排和指導，他會給受害者下藥，並強迫她們與男性性工作者進行長時間的性行為。

報導中提到，這些派對有時會持續數天，涉及多名職業性工作者。吹牛老爹的員工會安排受害者和性工作者的旅行，預訂酒店房間，儲備毒品和其他物品，同時也負責事後清理現場。

除此之外，吹牛老爹還保留這些派對的畫面，其中包含許多受害者不知情的情況下拍攝的。他利用這些敏感、可能引起刑事指控的影片作為控制受害者的籌碼，以此來確保他們能為過程中的犯罪行為保持沉默。

起訴書也提到2016年吹牛老爹毆打女性的事件，當時吹牛老爹在洛杉磯一家酒店毆打其時任女友卡文圖拉（Casandra Ventura），誇張的行為甚至被酒店監視器給拍下。

後續執法部門在搜查吹牛老爹位於邁阿密和洛杉磯住所時，在當中發現大量犯罪活動相關的物品。其中包含毒品、超過1,000瓶嬰兒油、潤滑劑，另外還有許多槍支和彈藥。其中包括3支序列號被磨損的AR-15步槍和一個彈鼓。

紐約檢方表示，在訪談超過50名受害者與證人後，目前已有數十名受害者和證人提供了詳細、可信和相互佐證的訊息，檢方預計人數還會持續增加。

而面對這些指控，吹牛老爹表示不認罪。他的律師阿格尼菲洛（Marc Agnifilo）堅稱吹牛老爹「對這些指控是無辜的」。然而，法官塔諾夫斯基（Robyn Tarnofsky）拒絕了吹牛老爹的保釋請求，理由是即使在監控下，這種犯罪也可能在閉門私下後發生。

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