日本「最帥和尚」又要來台灣！　開演唱會「找雨揚老師當嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

有「最帥和尚」之稱的日本音樂僧侶藥師寺寬邦，繼去年於北港武德殿舉辦除夕音樂會後，今年歌曲被收錄在近期上映的國片《破浪男女》中，並在台東「月光海音樂節」演出，持續與台灣密切跨界合作。剛發行新專輯的他也宣布舉行亞洲巡迴演唱會，還邀請到「貝瑪央金」（雨揚老師）擔任共演嘉賓。

▲▼藥師寺寬邦將於今年十月再度來台開唱，嘉賓為「貝瑪央金」（雨揚老師）。（圖／Mugen Creations提供）

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一直追求各種音樂與佛經融合的藥師寺寬邦，這次專輯中，大膽融入嘻哈、搖滾與爵士等多種音樂風格，以更為廣闊的視角詮釋內心的動與靜。此次的亞巡場次包括新加坡、吉隆坡、曼谷、台北、香港、澳門等，他期待與更多聽眾分享這份深刻的音樂體驗，通過現場演出將心靈與音樂的力量傳遞給每一位觀眾。

而藥師寺寬邦此次也是第一次邀請特別嘉賓參與演出，特別邀請到共同有著推動心靈成長的雨揚老師來擔任嘉賓。近年來跨足音樂，化身為療癒系歌手「貝瑪央金」的雨揚老師於2022年的佛誕月開始創作音樂作品，並以「貝瑪央金」為名，陸續舉辦「水的記憶」沉浸式音樂會，令人好奇屆時她與藥師寺寬邦的共演。

2024藥師寺寬邦亞洲巡迴演唱會 「悟」-Satori ，將於10月18日在高雄後台Backstage，10月20日在Legacy台中，10月25日在台北Zepp New Taipei，台北、高雄場相關演出與售票資訊可上KKTIX售票系統，台中場可上iNDIEVOX售票系統。