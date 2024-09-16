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YTR這群人董仔「南港搭小黃回內湖遭拒載」！　發文求解：到底什麼風氣

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」中的成員董仔平時會在社群分享日常，同時也不吝嗇與粉絲分享生活。最近她就發文透露，日前從南港搭計程車要回內湖時，遭司機拒載的經歷，「到底是什麼時候的風氣，讓人坐短程的車會有拍謝的感覺？」因此發文尋求網友們的看法。

▲▼董仔。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

▲董仔是「這群人」成員之一。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

董仔在文中分享一段關於她在台北南港台鐵站的經歷，當時她試圖搭計程車返回內湖住處，不過卻遭遇司機拒載。當董仔告訴司機目的地為內湖時，司機卻回應他要去台北市並把車開走，讓董仔感到困惑，因為內湖本就是台北市的一部分，「我想說，內湖不是台北市嗎？？（我當然懂他要表達的）。」

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▲▼董仔。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

▲董仔發文分享遭計程車司機拒載的經歷。（圖／翻攝自Instagram／donehannah）

董仔在文中進一步思考當前的社會風氣，對於乘客需要搭乘短途行程時，感到抱歉的現象表達了困惑。她提到，自己有時也會因為只需要短程乘車而感到不好意思，尤其是當捷運或是火車的下車地點明顯更靠近家時。董仔指出，這樣的情況並不是所有司機都會有，但確實讓人不解為何要因此感到內疚，「當然不是所有都這樣，不過有時候真的很疑問。」

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董仔, 這群人, YouTuber, 網紅

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