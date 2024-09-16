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《以家人之名》改編韓劇預告公開！鄭彩娟、黃寅燁還原三角戀兄妹檔

文／妞新聞

 「有血緣的不一定能成為家人，但是互相珍惜、愛護的人，一定可以！」2020年的經典陸劇《以家人之名》，貫穿友情、愛情、親情的劇情、扣人心弦的台詞，在各地引起高度共鳴，讓譚松韻、宋威龍、張新成3位主演聲勢攀上高峰，韓國也拿下版權原汁原味翻拍，韓劇版本《偶然成為家人》也進入開播倒數啦！

韓版三角戀兄妹檔公開

新生代演員顏值在線

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▲陸劇《以家人之名》。（圖／以家人之名微博）

改編後的《偶然成為家人》延續《以家人之名》的故事背景，刻劃由3位小孩和2位爸爸組成沒有血緣的家庭，彼此感情卻有如真家人一樣緊密，經歷兒童、青少年時期的親情，在10年後將會如何轉變呢？其中作為兄妹一起長大的鐵三角「李尖尖、凌霄、賀子秋」選角也備受關注！

▲韓劇《偶然成為家人》。（圖／naver

深受爸爸們＋哥哥們溺愛的團寵女主角由《PRODUCE 101》選秀團I.O.I、女團DIA出道的「鄭彩娟」飾演，高顏值雙帥哥哥則是分別由在《女神降臨》、《魔幻之音》、《為何是吳秀才》中打出知名度的新生代男神「黃寅燁」，以及出演過《我們的藍調時光》，有「3秒朴寶劍」封號的裴賢聖接下，雖然鄭彩娟長太高沒有最萌身高差，但俊男美女的高顏值讓人超期待新火花。

《偶然成為家人》預告公開

親情VS.愛情該如何面對？

▲韓劇《偶然成為家人》預告公開。（圖／Youtube／JTBC Drama，下同）

目前已經連續釋出3支影片預告，最新的預告中，一開頭就是從小長大的3人組溫馨畫面，鄭彩娟喊話：「以後有不好的事要分享、開心的事也要一起分享喔！」沒想到純純親情就在「妹妹想談戀愛」的青春期漸漸變質，黃寅燁告白：「你也是很遲鈍，我們又不是親人」，是不是已經期待播出了呢？《偶然成為家人》將於10月9日首播。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

陸劇《以家人之名》譚松韻40集都穿這4雙！「李尖尖超百搭休閒鞋」一路穿到大結局

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Niusnews妞新聞, 韓劇, 以家人之名, 偶然成為家人

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