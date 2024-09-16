被拱跟温貞菱「好友變情人」　張軒睿搞笑翻白眼自貶：是我不夠好

記者黃庠棻／台北報導

八大電視最新戲劇《妳是我的姐妹》找來温貞菱、李霈瑜飾演姊妹，而劇中兩人的父母分別由陳竹昇、林美秀擔任，感情線則跟張軒睿有不少對手戲。日前，温貞菱、張軒睿一同現身訪問，大方透露私底下是好友的兩人是怎麼演出親密戲碼，現場笑聲不斷。

▲張軒睿、温貞菱一同接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

張軒睿這次在《妳是我的姐妹》中飾演王牌業務員，對業務菜鳥温貞菱時常有「刀子嘴豆腐心」的嚴苛碎唸，被問到本人跟劇中個性是否相似時，他則連忙否認「我講話很不犀利」，私底下跟温貞菱相處時也都以搞笑方式互虧，透露兩人會看事情的重要性來鬥嘴，比較多的是陪伴與安慰。

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▲軒睿與温貞菱在《妳是我的姐妹》中有感情戲。（圖／八大電視提供）

接著，温貞菱連忙舉例，原來張軒睿在拍攝《妳是我的姐妹》時，因為沒有忌口，加上想吃什麼就吃什麼，所以胖到體重達到巔峰，坦言「應該有8字頭」，就連對戲的好友都看不下去，讓温貞菱開口笑虧「是不是該減肥了？」

▲温貞菱。（圖／記者周宸亘攝）

對此，張軒睿忍不住腦羞，故意好幾天不讀不回訊息，調適好心情後才回覆，而温貞菱則是不管三七二十一，持續傳了一堆「健康資訊」給他，兩人私下的相處模式讓在場所有人都笑成一團。所幸，張軒睿在拍攝期間「越拍越瘦」，目前體重已經回到7開頭，臉蛋也比先前消瘦不少。

▲張軒睿。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，張軒睿也大方公開自己熱愛喝手搖，尤其是珍珠奶茶或是有加料的飲料，一天最多可以喝掉兩大杯，加上愛吃炸物的關係，讓他的體重直線上升。後來，張軒睿下定決心戒掉手搖，努力飲食控制，加上養成定期運動的習慣，逐漸恢復男神形象，他也透露「最近有愛上跑步了」。

▲張軒睿。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，《妳是我的姐妹》是張軒睿與温貞菱時隔8年再度合作，上一部作品是《我的男孩》，當時兩人還是只會開玩笑的關係，現在雙方更加熟捻，會在演出前會好好溝通角色，直呼「反而因為很熟，所以CP感會很重」。

▲張軒睿、温貞菱時隔8年再度合作。（圖／記者周宸亘攝）

正因為感情好，張軒睿與温貞菱被問到是否會「好友昇華為愛情」時，張軒睿第一時間搖頭說道「不可能」，還搞笑地不斷翻白眼，甚至當場發起好人卡「覺得當朋友比較好」，一旁的温貞菱則是笑笑地看著好友，回應「謝謝你的好人卡」，兩人逗趣反應再一次讓眾人笑翻。

▲張軒睿強調跟温貞菱不可能好友變戀人。（圖／記者周宸亘攝）

最後，張軒睿則是在眾人的起鬨之下，承認自己並沒有「朋友變女朋友」的經歷，所以跟温貞菱更是不可能發展成愛情，為了讓大家信服，他不惜自貶身價，說道「是我不夠好，温貞菱值得更好的人」，一番真情的發言不僅逗笑温貞菱，也讓好友趕緊打圓場「雖然真的沒想過跟張軒睿昇華成愛情，但還是希望《妳是我的姐妹》的CP可以成立」。

▲温貞菱趕緊打圓場。（圖／記者周宸亘攝）