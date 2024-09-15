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女吃火鍋插隊還嗆「又沒寫要排隊」！ 楊皓如1句話反擊給難看

記者潘慧中／綜合報導

楊皓如憑著直率個性與辛辣的說話風格，在演藝圈闖盪出亮眼表現，私下也不時會和粉絲分享生活點滴。她14日便在社群網站透露，在火鍋店遇到插隊的人，結果還被嗆「又沒寫要排隊」，讓她決定使出一招反擊。

▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

▲楊皓如在火鍋店被插隊還被嗆。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

楊皓如在Threads表示，沒想到在火鍋店的醬料區也能被硬擠插隊，「急著越過我的碗上方左挖蔥右挖沙茶前挖大蒜的！醬料台不過6格就這麼小妳到底在忙什麼？」

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▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

▲楊皓如不懂為何不乖乖排隊。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

在受不了的情況下，楊皓如決定出聲問「為什麼不排隊」，卻得到理直氣壯的答案，女路人回嘴「又沒有寫要排隊我為什麼要排隊」，她只能耐著性子解釋：「很多人都會排隊，有禮貌的人就會排隊。」

(外送稿用)▲▼楊皓如。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

▲楊皓如。（圖／翻攝自Instagram／haojuju）

沒想到，女路人繼續嗆：「我沾到妳了嗎？妳才沒禮貌！」楊皓如只好端出吵架守則，「不要直接人身攻擊。被告的話會輸喔！尤其是調監視器之後發覺插隊的是妳的話。」

楊皓如Threads全文：

有些人是誰趕著去投胎還是過奈何橋？
吃火鍋弄個醬料也硬要擠也要插ㄟ！
急著越過我的碗上方左挖蔥右挖沙茶前挖大蒜的！
醬料台不過6格就這麼小妳到底在忙什麼？
我受不了問她：「妳為什麼不排隊？」
她說：「又沒有寫要排隊我為什麼要排隊！」
我：「很多人都會排隊，有禮貌的人就會排隊。」
她說：「我沾到妳了嗎？妳才沒禮貌！」
吵架守則：不要直接人身攻擊。被告的話會輸喔！
尤其是調監視器之後發覺插隊的是妳的話

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