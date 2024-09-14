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YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」成員尼克和和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道，今（14）日他們上傳一段名為「尼克IG噤聲團員，忍耐太久了」的影片，內容是夫妻倆分別寫了3道題目，接著用抽籤來決定執行的企劃，結果尼克抽到自己寫的題目「公開IG封鎖或是噤聲誰」。為此，他坦言噤聲「這群人」中的4名團員，同時也透露頻道停更的真正原因。

▲▼尼克

▲尼克公開IG噤聲的名單。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克坦言，噤聲名單的108人中包含團員展榮、展瑞、木星以及董仔，「我對這些人，有幾根毛我都知道。我不需要去探索他們的私生活，因為我都清楚。我滑IG的時候也看到他們的動態，所以我的人生都是他們。當時我就覺得好累，我連這時候都沒辦法下班，我那時候噤聲完，我跟他們工作，我可以從他們口中得知他們最近在幹嘛，我是開心的。不然以往他們跟我分享事情，我都想說，這個IG不是講過了嗎？」他也解釋，之所以沒有噤聲茵聲及石頭，是因為兩人常發布寵物與家庭相關的內容。

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▲▼尼克。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克透露只有茵聲與石頭沒被他噤聲。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克認為，IG是他享受的空間，因此他當然有權利去篩選想看的內容，同時也坦言，隨著頻道停更，他開始重新評估噤聲的必要，並決定解除對這些前團員的噤聲，「頻道停更之後我才發現，我們當初是好朋友變工作者，後來因為工作及長期10幾年一直碰面，而導致我們團員互相喜歡這件事，對於我來說沒有了。因為我看到他們壓力就很大，例如看到展榮、展瑞，我就覺得彷彿他們在告訴我，這個要寫成企劃。現在跟他們已經不是彼此的工作者了，我真的會想去看他們的生活是怎麼樣。」

▲▼尼克。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克坦言有4位團員被他噤聲。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

此外，當被老婆Ashly問到「這群人」頻道停更是否與團員爭吵或不合有關，尼克坦率地給出回應，表示問題並非出在團隊不合。尼克進一步解釋，每個團隊包括他自己都有各自的缺點，這些性格上的差異在長期合作中難免會產生摩擦。他坦承自己在工作時可能會顯得不太友善或過於嚴肅，這可能會給他人留下不好印象，但他強調這並非團隊解散的原因，「每個人包含我都有一些缺點，就例如我不太跟人互動，我看起來在片場都很兇，但每個人各自都有他的問題。」

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這群人, 尼克, Ashly, 網紅, YouTuber

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