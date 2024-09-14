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吳謹言老公渣男黑歷史被挖！早知「結婚粉絲會跑光」　經紀人火大發聲

記者田暐瑋／綜合報導

吳謹言13日無預警宣布結婚喜訊，對象是因共演《延禧攻略》定情的「弘晝」洪堯，不過消息曝光後卻引來不少酸言酸語。有網友挖出洪堯過去的緋聞史，直言他曾求婚前女友後爆出劈腿，連帶吳謹言被嘲諷是戀愛腦，對此，經紀人于正也出面代為反擊：「啥年代了還講門當戶對，你穿越來的呀？」

▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言新婚，老公洪堯黑歷史被挖。（圖／翻攝自微博）

洪堯2013年曾在戀愛節目《非常完美》中對女化妝師曹贏心求婚，並計劃未來，後來卻爆出與網紅李蔥熙有不正當關係，甚至連床照都被外洩，引發不小風波，也讓他被冠上渣男稱號，許多人對吳謹言與洪堯結婚一事很不看好，諷刺吳謹言戀愛腦，直言男方不只形象糟糕，事業上無法幫襯吳謹言，甚至還會拖後腿，「娛樂圈沒有別的男人了嗎？」逼迫吳謹言退出演藝圈。

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▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

▲洪堯曾向前女友求婚。（圖／翻攝自微博）

對此，吳謹言經紀人于正也看不下去，出面反擊酸民：「吳謹言要嫁給愛情，不是身世、事業、地位和你們覺得跟她配的。我覺得蠻好的，至於未來，舒服了就走下去，不舒服自然會退出，這是她自己的事，請不要替她感受好嗎？」更直言吳謹言會在當紅時決定結婚，已經做好了「粉絲跑光」的心理準備，一切就重新開始。

▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

▲洪堯被爆劈腿網紅。（圖／翻攝自微博）

至於洪堯過去黑歷史被挖出，于正解釋那些都是認識吳謹言前發生的事情，嗆酸民：「請問你接觸過他嗎？黑料？互聯網上的就一定對，每年多少因為被蛐蛐自殺的，你的同情心能不能給點給受害者，為什麽要通過耳朵成為幫兇？他，我認識快十年了，除了低調努力沒有啥可說的，十年前的東西拿出來說，坐牢還得釋放，況且其他。」

▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

▲于正替吳謹言發聲。（圖／翻攝自微博）

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