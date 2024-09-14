記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》日前播出「新一代轉台王大調查」的單元，掀起廣大網友討論。不料，其中一位投票者馬米高錄製VCR指稱「看到劉伊心會轉台」後，正臉沒被馬賽克就播出，急得他13日發聲明：「相關片段中對劉小姐的言論，是應製作組節目效果要求配合拍攝，而設計的對白並非本人的個人意見。」

港星馬米高指出《同學來了》日前播出一段未經他同意就公開露臉的片段，他表示節目組當時要求自己拍攝「看到會想轉台的藝人」的主題，「並指定本人講出一段針對劉伊心小姐不禮貌的內容。」

剛開始，馬米高原本拒絕這樣做，「但節目組的工作人員多番哀求本人幫忙，並提出會把樣子馬賽克，以達致他們的節目效果」，因為對方一直拜託，且相信製作組會幫忙馬賽克，他才答應配合拍攝。

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然而節目播出後，馬米高意外發現他並未被馬賽克處理，該片段的內容也因此被誤解為他的個人意見，「本人藉此聲明，相關片段中對劉小姐的言論，是應製作組節目效果要求配合拍攝，而設計的對白並非本人的個人意見。本人為曾對劉小姐作出不禮貌的言論深感抱歉，亦希望她及其支持者諒解。」

馬米高IG全文：

聲明：就「同學來了」播出未經同意露臉的片段

早前「同學來了」節目組要求本人配合，拍攝以「看到會想轉台的藝人」為主題，並指定本人講出一段針對劉伊心小姐不禮貌的內容。

本人無意無故對其他藝人不禮貌而拒絕，但節目組的工作人員多番哀求本人幫忙，並提出會把樣子馬賽克，以達致他們的節目效果。基於工作人員不斷請求幫忙，其相信製作組會後期處理的承諾，本人才答應配合拍攝。

但節目播出後才得悉，節目組因溝通上出現問題未有履行承諾，片段沒有經過後期遮臉處理，以致外界誤會片段內容是本人的個人意見。

本人藉此聲明，相關片段中對劉小姐的言論，是應製作組節目效果要求配合拍攝，而設計的對白並非本人的個人意見。本人為曾對劉小姐作出不禮貌的言論深感抱歉，亦希望她及其支持者諒解。