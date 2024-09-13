直擊／驚見嫩版王嘉爾、林柏宏！　男團選秀節目最帥學員搶先曝光

記者蔡琛儀／首爾報導

天空娛樂砸重金打造的男團選秀節目《SCOOL》即將在9月28日正式播出，42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓，其中長相俊帥的陳柏佑與王嘉爾長相神似，是眾多選手公認的門面擔當，他直呼：「我自己覺得沒有帥到那種程度！ 前輩真的很帥，希望未來跟前輩一樣厲害。」

▲《SCOOL》42位學員從七月開始在南韓進行長達近五個月的集訓。（圖／天空娛樂提供）

另一位成員林子宸則被說像林柏宏，笑說：「剛好都姓林，家人都會開玩笑說林柏宏是我遠房親戚，我自己覺得小時候的照片和林柏宏小時候的照片最像。」

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他曾在南韓三大經紀公司之一當過練習生，認為這次節目和之前受訓經驗，最不一樣的就是練習的氛圍，「韓國都是按表操課，沒什麼自由，練習時大家像是朋友跟競爭對手，要一起進步又不能拉下別人，這個月表現不好就有可能被淘汰。」自曝只待了半年左右就被淘汰。

▲▼陳柏佑被說神似王嘉爾，林子宸（下圖左）則被說像林柏宏。（圖／天空娛樂提供）

他說這次來《SCOOL》最大的對手是陳麒文（前All in 5團員，原名林裕城），「他有很多我沒有的東西，可能魅力之類，所以我會覺得在表演上跟舞台上，他給我最大的競爭壓力。」陳麒文則表示目前還沒有假想敵，最大的敵人就是自己，「一定會想要出道，但我覺得，畢竟自己以前已經有經歷過一些，壓力會比較大。」

▲陳麒文曾是前All in 5團員。（圖／天空娛樂提供）