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丁海寅「票價逼近7000元」完售了　親自感謝台粉：宣布11／23加場

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星丁海寅挾新戲《媽媽朋友的兒子》收視光環，即將在11月來到台灣舉辦見面會，門票開賣旋即秒殺，主辦單位粉絲專頁湧入不少「HAEINESS（官方粉絲名）」敲碗加場，確定在11月23日「加場」又「加碼」，丁海寅在得知秒好消息後，也難掩感動之情，答謝粉絲，「期待相見一起創造美好時光」。

▲▼丁海寅見面會完售，宣佈11月23日下午加場。（圖／翻攝自丁海寅IG）

▲丁海寅見面會完售，宣佈11月23日下午加場。（圖／翻攝自丁海寅IG）

「JUNG HAE IN FAN MEETING 'OUR TIME'」台北站門票最貴票價6800元開賣旋即秒殺，男神魅力有目共睹。主辦單位13日驚喜宣布台北站「加場」又「加碼」，11月23日下午2點台北Legacy TERA同場地加場，粉絲福利也跟著加碼，凡購買鉑金粉、金粉和粉票的粉絲注意，無論購買哪個場次，分別抽出25、20和5名幸運兒，獲得尚未開始販售的「2024 丁海寅官方周邊商品」福利全面升級，讓更多粉絲有機會與丁海寅一起創造專屬美好福利。

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▲▼ 丁海寅「票價逼近7000元」完售了　親自感謝台粉：宣布11／23加場。（圖／秘塔有限公司提供）

▲▼主辦單位加場又加碼。（圖／秘塔有限公司提供）

▲▼ 丁海寅「票價逼近7000元」完售了　親自感謝台粉：宣布11／23加場。（圖／秘塔有限公司提供）

 睽違1年即將4度來台舉辦粉絲見面會的丁海寅，日前因為新劇《媽媽朋友的兒子》接受媒體聯訪，提及為了與維持良好的狀態，近來積極的健身與飲食控管，讓自己隨時保持在「Ready」的極佳狀態。不過，他相當想念台灣美食，這次來台除了要與粉絲相見之外，也不敵台灣美食的魅力，透露要稍稍解放口慾，將珍珠奶茶和牛肉麵列入此次行程的「必吃清單」。
 
見面會除了台北場外，丁海寅將於11月2開始以泰國曼谷為起點，預計前進首爾、雅加達和拉丁美洲地區墨西哥城、聖保羅及聖地牙哥等城市與粉絲相聚，共同創造美好回憶。台北場將於11月23日在台北Legacy TERA舉行，加場訂在9月15日中午12點於KKTIX售票系統全面啟售，詳請請上MIXTAG 秘塔音樂的IG、FB官網查詢。

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