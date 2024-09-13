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IU演唱會遭要求取消！因孫興慜擔憂「草地狀態影響比賽」兩派戰翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天后歌手IU（李知恩）即將在9月21日、22日在首爾世界盃競技場舉行「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE: THE WINNING」安可演唱會，門票早早就已售罄，預計將吸引約10萬名觀眾。然而，卻有人因擔心場地草坪狀況會影響之後即將舉辦的足球賽事而提出取消演唱會的請願。

▲IU將舉辦首爾安可演唱會，但因孫興慜表達對草地狀況擔憂而引發爭議。（圖／翻攝自IU、孫興慜 Instagram）

▲IU將舉辦首爾安可演唱會。（圖／翻攝自IU Instagram）

該請願源於南韓足球代表隊隊長孫興慜先前對場地草坪狀況的批評，他表示場地草皮狀態不佳，可能影響國際比賽的進行，隨著南韓將於10月15日與伊拉克進行2026年北中美洲及加勒比海世界盃亞洲區預選賽第三輪比賽，有民眾認為應優先考慮保護草皮，為即將到來的國際賽做好準備。

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申訴者透過申訴網站表示：「演唱會將有大量人群聚集，這勢必會損壞草皮。」強調管理方應該將草坪的保護放在首位，尤其是在距離比賽不足一個月的情況下。此外，還引用了《首爾市體育設施安裝及運營相關條例》第5條第3款，指出首爾市長有權取消場地使用許可。但IU的演唱會對粉絲來說也是一場期待已久的盛事，所有門票已售罄，目前尚不清楚首爾市政府是否會採取行動。

▲IU將舉辦首爾安可演唱會，但因孫興慜表達對草地狀況擔憂而引發爭議。（圖／翻攝自IU、孫興慜 Instagram）

▲孫興慜表達對草地狀況的擔憂。（圖／翻攝自孫興慜Instagram）

此前，孫興慜在2026年世界盃預選賽對戰巴勒斯坦的比賽後，對首爾世界盃競技場的草坪狀態表達了擔憂，他表示南韓國家隊中有許多技術出色的球員，但在控球時可能會被草皮狀態影響，強調希望未來在南韓主場比賽時能改善草坪狀況。巴勒斯坦隊的教練在賽後記者會上也提到，首爾世界盃競技場的草坪狀態並非最佳。

事實上，先前IU的經紀公司就曾發布公告，強調將嚴格遵守草地使用規範。為保護場地的草皮，公司對全體員工進行了事前教育，確保每個人都了解如何正確使用場地，當天將在草坪上鋪設帶孔的保護墊保持通風，公司保證演出結束後將立即撤除所有設備，確保場地能迅速恢復原狀。

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