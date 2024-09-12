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吳獻牽手、擁抱「最美學姐」　竟嚇到找人求救！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手吳獻Osean將推出首張正規概念專輯《Good Enough》，歌曲〈一起跳著跳著〉 MV更邀請到曾獲選為台北電影節非常新人，有「最美學姐」之稱的韓寧擔任女主角，她表示，「自己很少聽到一首歌會突然覺得很想跳舞，當第一次聽到〈一起跳著跳著〉，歌曲的節奏跟旋律，讓人即使是自己在家，都會想跟著跳啊跳的。」

▲▼吳獻OSEAN、韓寧〈一起跳著跳著〉 。（圖／環球提供）

▲▼吳獻OSEAN和韓寧有不少甜蜜對手戲。（圖／環球提供）

▲▼吳獻OSEAN、韓寧〈一起跳著跳著〉 。（圖／環球提供）

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而第一次跟異性對戲的吳獻Osean，自稱E人的他現場直接招架不住，不但害羞緊張到大爆汗，肢體不協調，怕耽誤到拍攝行程，吳獻Osean只好跟工作人員求救、討酒喝，才稍稍放鬆；他也表示，第一次跟女生拍戲，很不習慣在鏡頭面前互動，自己應該要好好訓練，加強演戲這項技能，更滿懷感謝的說：「韓寧是一個很厲害的演員，也很會跳舞，在知道我不太會跳舞後，她就一直引導我。」更向韓寧直呼：「今天辛苦妳了！謝謝！」

MV除了拍攝許多一起跳舞的畫面，吳獻Osean和韓寧還要不斷擁抱，由於正值酷夏，兩個滿身大汗的人，鏡頭外一直在相互致歉，怕對方觸碰到自己全身是汗的皮膚，雖說兩人有感：「夏天不適合抱抱！」所幸畫畫跟跳舞都是他們很喜歡的事情，讓拍攝過程變成一種累卻享受著的難忘經驗。

▲▼吳獻OSEAN、韓寧〈一起跳著跳著〉 。（圖／環球提供）

▲MV導演請人繪製各種不同風格的吳獻OSEAN 。（圖／環球提供）

此外，導演還特別請人繪製10幾幅全開畫布作品，打造吳獻Osean「慵懶才子」的獨特氛圍空間；MV中身穿湛藍色寬大落肩西裝的吳獻Osean，飾演角色是藝術工作者們筆下的模特兒，同時也在表演、唱歌時，透過每位藝術家的筆觸，畫出抽象的、水彩的、油畫的各個不同風格的他自己。

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