名模林嘉綺走秀　彭佳慧專程飛北京看秀 力挺潘怡良

記者葉文正／台北報導

名設計師潘怡良的面子好大，日前北京舉行的2025年春夏高定時裝發布會，不只名模林嘉綺走秀，小蟲、任賢齊師徒二人、金曲歌后彭佳慧、黃志瑋都專程飛往北京看秀。 有「針織女王」之稱潘怡良，這次北京服裝秀主題是「時空跡影」，該系列在時間與空間的交錯中展開，通過層次分明的紋理與色彩，勾勒出過往與未來的交集。作品不僅展現了服裝設計的無限可能，也傳遞出一種時空穿越的獨特魅力。

▲小蟲（左起）、任賢齊、彭佳慧同台看服裝秀。（圖／銀晨實業有限公司）

潘怡良分享，今年任賢齊的演唱會，有幸結識了小蟲老師。巧合的是，這段時間小蟲正好在北京，對潘怡良的服裝設計相當欣賞，特地前來觀看時裝秀。當小蟲、任賢齊師徒兩人一出現在潘怡良「時空跡影」服裝秀時，台下引起一陣騷動。

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▲林嘉綺(右)與潘怡良。（圖／銀晨實業有限公司）

潘怡良與彭佳慧的結緣始於2021年的鶯歌藝術季活動。當時，彭佳慧擔任跨界走秀的嘉賓。之後，在衛武營舉辦的大玩樂家音樂會上，潘怡良為她設計了演出服裝，也參與了她新專輯的造型設計。隨著疫情逐漸過去，彭佳慧最近接到了不少演出邀約。這次的北京時裝秀正好在她屏東演唱會前夕，她特地飛來北京支持。

▲林嘉綺走秀。（圖／銀晨實業有限公司）