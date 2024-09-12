李蒨蓉結婚20年「多次吵著要離婚」　對婆婆曾開1條件：耿耿於懷

記者張筱涵／綜合報導

藝人李蒨蓉11日晚間在社群平台分享和朋友聚餐時，聊到朋友正幫兒子置產，忍不住想到剛結婚時，婆婆曾資助房子的頭期款，但唯一條件是房產不能寫她的名字，這件事讓她耿耿於懷，尤其在與丈夫吵架時，常以此為由提起過往的遺憾。

▲李蒨蓉和李德立2004年結婚。（圖／翻攝自FACEBOOK／李蒨蓉）



李蒨蓉一直將婆婆出頭期款但卻不能寫她名字的事情放在心裡，每次只要爭吵就會拿出來說嘴，而他們結婚20幾年來吵吵鬧鬧的：「雖然多次吵著要離婚，卻從未曾走上決裂爭產之路。」

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李蒨蓉指出，婚姻中的相互扶持和共同奮鬥才是真正的幸福，並強調夫妻應該在同一條船上，朝著共同的目標前進：「倘若分彼此你我，要不然就是有人先跳船，否則沒人划槳也上不了岸！」目前房子已經賣了，一家人成了租屋族，最大開銷就是孩子的學費和物價：「老公和我看似什麼都沒有，但是我們彼此相依，為著家庭共同努力，現階段的我真心認為，夫妻倆一起打拼奮鬥才是紮實的幸福。」

【李蒨蓉臉書全文】

#夜深了我想說個小見證

今天跟姊妹聚餐，其中一位聊到正在幫適婚年齡的兒子置產，話題內容除了討論贈與稅，也聊到想要趕快在兒子結婚之前買房，避免婚後跟老婆有財產糾紛。

聽到這裡，我的心揪一下！

讓我回想起自己出嫁的時候，婆婆資助我們小倆口房產頭期款，唯一條件就是房子不可以寫我的名字！ 這件事情一直讓我耿耿於懷⋯ 尤其在跟老公吵架不爽的時候，我就會拿出來說嘴。

有人說根據台灣法律，婚後財產是夫妻共同持有，老實說，我從來沒有諮詢過律師，結婚20多年吵吵鬧鬧，雖然多次吵著要離婚，卻從未曾走上決裂爭產之路。

回到文章開場

身為女人，我們既是媳婦，有一天也會成為別人的婆婆。身為媳婦，我們不希望被排外，但是身為婆婆，又想要保護兒子。

#人性本是自私 沒有對錯！

有位女朋友跟我多次抱怨，跟公婆住在一起生活中的摩擦，讓她難以消化，但是又沒有辦法搬出去，因為不想掏私房錢分攤房租⋯ 我苦笑勸說，遙望幸福卻不願意付出，那幸福真的只能用看的，嚐不到！

#夫妻是生命共同體 試想，如果我們都在同一條船上，朝著目標划槳，有什麼好計較呢？倘若分彼此你我，要不然就是有人先跳船，否則沒人划槳也上不了岸！

姊妹們啊 #不要害怕付出！

很感恩！我的婚姻生活是倒吃甘蔗！如今房子賣了，老公和我成了租屋族，孩子出國唸書，昂貴的學費與物價，是目前最大的財務壓力，老公和我看似什麼都沒有，但是我們彼此相依，為著家庭共同努力，現階段的我真心認為 #夫妻倆一起打拼奮鬥才是紮實的幸福

親愛的姊妹們，如果你覺得做很多、做很累，希望這篇文章能夠鼓勵到你，或是如果你不敢放手一搏、不敢付出，也希望這篇文章能夠激勵到你！

#幸福不是說說就有

#幸福需要耕耘

#自己栽種採收的果實才甜蜜

#美麗心覺醒

#夫妻之間相處之道