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擔心草地受損！足球迷抗議「IU取消演唱會」　韓網：幹嘛對歌手發瘋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國民天后IU即將於9月21、22日連續兩天在首爾世界盃競技場開唱，舉辦巡演安可場。怎料，她的大規模演唱會卻引來足球迷不滿，有一名自稱是孫興慜粉絲向相關機構請願要求活動取消，原因是該場地10月15日即將舉辦2026年FIFA世界盃第三次預賽，球迷認為「草皮必須要好好管理」，在韓引起關注。

▲足球迷抗議「IU取消演唱會」　韓網：幹嘛對歌手發瘋。（圖／翻攝自韓網、IU、孫興慜IG）

▲孫興慜日前指出首爾世界盃競技場場地問題，意外波及IU。（圖／翻攝自孫興慜IG）

孫興慜受封足球一哥，他以出色的球技在英超立足多年，知名度紅遍亞洲，更是南韓的足球英雄，受到大批粉絲擁戴。他11日在蘇丹卡布斯綜合運動場以3比1分數戰勝阿曼隊，事後受訪大讚該場地：「運動場狀態非常好，選手們上場時似乎更有自信了。」他直言：「這個部分首爾世界盃競技場也能改善的話就好了。」

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▲▼擔心草地受損！足球迷抗議「IU取消演唱會」　韓網：幹嘛對歌手發瘋。（圖／翻攝自韓網、IU、孫興慜IG）

▲▼IU遭足球迷抗議取消演唱會。（圖／翻攝自韓網、IU IG）

▲▼IU遭足球迷抗議取消演唱會。（圖／翻攝自韓網、IU、孫興慜IG）

此話一出，立刻引起南韓國內足球迷的關注，IU演唱會因此遭到波及，一名足球迷向協會抗議，由於2026年FIFA世界盃第三次預賽即將在10月15日開打，球迷認為應該要取消IU演唱會，抗議觀眾很有可能讓草地情況更惡化，在此之前相關單位應好好管理草地，讓選手有個好的場地盡情踢球。

足球迷的請願書卻引起IU歌迷不滿。事實上，IU公司早在事前就公告過，會嚴格遵守草地使用規範，為此加入大量工作人力，同時承諾會積極配合場館人員復原場地，希望維持競技場草地最佳狀態。

IU突然被足球迷攻擊，歌迷不忍怒嗆「IU也有付錢使用場地啊」、「幹嘛針對歌手發瘋」、「IU有付錢租借場地，她又沒做錯事」、「要抗議的話去找運動場的管理協會吧」，在韓引起兩派爭論。

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