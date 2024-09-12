周杰倫開唱在即…突收「劉德華親筆信」　內容曝光網讚翻：字超漂亮

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）今（12日）起一連4天，在大陸深圳大運中心體育場開唱，他在IG上分享抵達時有大批粉絲接機，入住飯店時還收到上週也在同一場地開演唱會的天王劉德華的親筆信，讓他驚喜不已。

▲劉德華寫信給周杰倫。（圖／翻攝周杰倫IG）

華仔的親筆信上寫著：「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。」周董也開心回覆：「一進門就收到劉天王的祝福，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利。」

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其實2018年周杰倫在香港開唱時，就有邀請過華仔擔任嘉賓，這回兩大天王再度隔空互動，讓網友激動直呼：「這是什麼神奇畫面」、「期待更多合作」，也有人大讚華仔的字很漂亮。

▲周杰倫曾邀請劉德華到他香港演唱會擔任嘉賓。（圖／杰威爾提供）

而華仔結束上週的深圳演唱會後，就要前往澳門、新加坡、馬來西亞、台北等地開唱，尤其台北場更是睽違11年的演出；而周董日前也驚喜宣布，將在12月上旬於台北大巨蛋舉辦「嘉年華」巡演，這是他睽違7年再度於台北舉辦個唱，也是台北大巨蛋首次舉辦的專場個人演唱會。兩人粉絲也紛紛敲碗盼能再看到雙天王合體演出的畫面。