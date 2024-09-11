許效舜入圍認是做功德　王彩樺淚流滿面錄影錄到手快斷

記者葉文正／台北報導

三立電視今年在金鐘入圍十個獎項，包括王彩樺、胡宇威、夏和熙、許效舜、澎恰恰、苗可麗、吳宗憲、Lulu、陳漢典、雷艾美、黃仕傑、楊盛堯 max 等藝人都在入圍之列，許效舜感動說是在做功德，王彩樺則淚流滿面，就算錄到手快斷都值得。

▲我們這一攤常常累到手斷掉。（圖／三立提供）

《我們這一攤》是首檔跨國合作實境綜藝節目，為臺灣電視史上首創以夜市擺攤生活為主題的實境綜藝節目。由王彩樺、胡宇威、夏和熙共同主持。 夏和熙表示非常開心能夠入圍，謝謝製作單位的信任，謝謝我的主持夥伴，及每一個參與的人，金鐘獎我來了。」

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▲陳漢典(左起)、吳宗憲、Lulu再度入圍。（圖／三立提供）

王彩樺 開心地說我現在已經淚流滿面了，「活到了56歲，在演藝圈30幾年，每次的表演我都是盡心盡力，然後《我們這一攤》其實錄得真的很辛苦，我們去很深入的了解每一個人擺攤他們的酸甜苦辣，然後在從我們每一個要賣的是食物都要有創意，再有一些發想。然後就變成不一樣的東西，我們是真正賣給來買東西吃的人，所以這個過程是非常辛苦的，還要學習能夠遇到了很多的挫折，所以當時我們是3天錄一集，我曾經真的錄到第二集牛排鐵板麵的時候，我要烤那個盤子，我到最後那一天我已經錄到手都快斷了，不過那時候接到這個節目的時候，我非常開心，我想要更了解，而且我希望大家都能夠了解台灣夜市的文化，這是我們臺灣最美的文化。」

▲《全明星辯論會》。（圖／三立提供）

胡宇威則說得知消息腦袋一片空白，不敢相信這個消息，還激動到破音， 回想到當初一起奮鬥的過程，有被評審看到很開心，謝謝所有支持節目的所有人，也謝謝所有幕後辛苦的工作人員。



而以《超級夜總會》睽違許久入圍，人在中國打拚的澎恰恰也說，「謝謝所有工作伙伴。大家都辛苦了。主持人獎入圍是全體節目大家共同榮耀。原來這沒有在我的預料之中。這次入圍在這一段很低迷的人生歲月中是一股強心針。謝謝主辦單位謝謝大家的肯定，感恩再感恩。」



許效舜說聽到消息真是一陣驚呼，緊接的是一波波無比的感動 ，「我們十年沒有入圍感覺沒有人在看這個節目，但是收視率又不錯！很多朋友說，你們要得奬？難啊，連入圍都難啊，但是我們做的是每週六晚上6點30分 全台灣阿公、阿嬤、爸爸、媽媽最喜歡的節目啊！甚至他們的兒子、女兒、孫子都闔家觀賞。



許效舜也提到，「今天經紀人Joey收到簡訊，粉絲訊息內容提到，外婆多年以來都非常喜歡舜哥，沒看到他的《超級夜總會》就不願意睡覺！就連阿嬤最後期間臥病在床時，也會播放《超級夜總會》的影片，讓她開心，對方拜託說能否請我，錄一段影片或錄音說幾句話給阿嬤，送祂最後一程， 我個人覺得我不是在做節目，是做善事，這節目是一個帶給大家歡樂與溫暖、一股善的力量。 」



《上山下海過一夜之極島台灣》的雷艾美入圍也說：「感謝評審們的肯定，因為外景真的累爆啦！這節目絕對是錢少、事多、離家最遠的一個工作，但是能夠與大自然共舞的我們，心靈肯定也是最富足的。能夠走遍台灣並且把台灣的美介紹給全世界知道，是我們的使命也是榮幸，再次感謝評審們的肯定。」



黃仕傑也說，「何其有幸可以跟著最棒的主持、製作、攝影團隊，一起走遍台灣最美的大山大海秘境，豐富的生態與地理人文，將自身學習醞釀的自然經驗，透過節目呈現給全世界。」



楊盛堯 max 也感動說：「在臺灣的最高峰分享美食，讓大夥邊呼好吃，好美就是我的夢想。透過美食看見台灣的土地與山林更是我爬山的動力。用台灣山海間多種文化元素，如閩南、客家、原住民等多元且獨特的風味認識極島台灣。如果得獎，就讓我在玉山上辦桌吧！

陳漢典也謝謝評審的肯定，更謝謝最棒的搭檔憲哥和Lulu，謝謝大熱門團隊的辛苦付出，更要感謝每一位喜歡看電視的你，讓我找到自己的價值，希望能繼續為大家服務。