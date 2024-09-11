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高雄又贏了！Hello Kitty、酷洛米降臨駁二辦VR音樂祭　不用錢就能看

記者蕭采薇／台北報導

高雄近年來接連舉辦國際大咖演唱會，現在連「日本巨星」Hello Kitty也將與高雄電影節合作，共同推出「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」，共4場可愛而歡樂的互動VRChat音樂會，在位於駁二的家「XR DREAMLAND」免費供民眾體驗。

▲▼Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將在高雄舉辦「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」。（圖／高雄電影節提供）

▲Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將在高雄舉辦「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」。（圖／高雄電影節提供）

「亞洲XR影展聯盟」今年攜手三麗鷗虛擬音樂祭組成「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」合作VRChat企劃競賽，並於10月高雄電影節展期間展出4部VRChat作品，戴上頭顯就能在虛擬世界與三麗鷗名角色相遇，共度歡樂時光。三麗鷗虛擬音樂祭作為全球最大規模的虛擬音樂節之一，連結來自世界各地的粉絲，結合線上、線下演出，歡迎大小影迷齊聚雄影與超萌明星互動。

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▲▼Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將在高雄舉辦「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」。（圖／高雄電影節提供）

▲Hello Kitty《音樂寶藏探險》。（圖／高雄電影節提供）

2023年VR作品《音樂寶藏探險》將音樂與冒險完美融為一體，呈現出一場以三麗鷗角色為主角的絢麗虛擬遊行。在這場盛宴中，經典人氣角色Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗，還有近期超夯的酷洛米都將紛紛登場。燦爛的燈光效果令人目眩神迷，輕快的旋律更是讓人不自覺地跟著搖擺舞動，沉浸在這奇妙的音樂中。

▲▼Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將在高雄舉辦「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」。（圖／高雄電影節提供）

▲《搖滾少女！！活力棉花糖！！奇蹟共鳴曲》。（圖／高雄電影節提供）

這次推出的三部2024年VRChat作品，以夢幻為主題的《夢想是很重要的！》，帶領大家進入一個充滿興奮愉悅的絢爛世界，享受三麗鷗角色帶動的虛擬遊行。Hello Kitty在紅色簾幕的舞台上優雅地演奏著三角鋼琴，隨著音樂的節拍，場景瞬間切換，展現出街道、房間、高聳的樹木和繽紛的糖果屋，還有那靜謐的水晶雲朵。當魔幻大門緩緩打開，體驗者將跟著Hello Kitty一起闖入奇妙的夢境之中，感受非凡的想象力。

▲▼Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將在高雄舉辦「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」。（圖／高雄電影節提供）

▲《夢想是很重要的！》。（圖／高雄電影節提供）

三麗鷗旗下的虛擬樂團「搖滾少女!!」則為大家帶來原創VR演唱會《搖滾少女！！活力棉花糖！！奇蹟共鳴曲》。這個故事講述了一段既平凡卻又獨特的少女同盟，四位亮眼美少女將展現青春無敵的樂團表演，萌萌的貓耳朵和尾巴造型讓她們迷人至極，讓人不禁隨著音樂搖擺歡唱！

▲▼Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、大耳狗和酷洛米，將在高雄舉辦「亞洲XR影展聯盟 × 三麗鷗虛擬音樂祭」。（圖／高雄電影節提供）

▲《閃亮雙星仙子守護者》將由Hello Kitty與雙星仙子閃亮登場。（圖／高雄電影節提供）

在閃耀的宇宙中，《閃亮雙星仙子守護者》將由Hello Kitty與雙星仙子閃亮登場，邀請大家跟隨他們的腳步，攜手保護大家的未來。全副武裝的體驗者將與他們努力清理各種太空垃圾，享受一場刺激無比的星空射擊秀，讓每一刻都充滿冒險、知性與樂趣！

TTXC 2024高雄電影節於10月12日至10月27日，在高雄市電影館、內惟藝術中心、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二P3倉庫、駁二自行車倉庫登場。

 

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