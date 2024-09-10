女團危機　新歌MV「公司不拍了」！　成員接手全包

記者葉文正／台北報導

由台啤永豐雲豹浪Live電豹女組成的女團MEME秘密，日前和韓籍電豹女「全民表妹」李雅英、海莉登上浪盛典舞台，分組唱跳充滿動感和活力的歌曲。MEME特地首唱第二首單曲〈海邊環遊〉，然而她們開心演出的背後，正為新歌MV拍攝自力救濟。

▲李雅英(左起)、草莓、笑笑、安汝、筱緹、韓籍啦啦隊員海莉。（圖／想想時間有限公司）

浪Live電豹女熱情參與浪盛典舞台，所有永豐台啤浪LIVE電豹女齊聚一堂，啦啦隊美女們齊聚一堂，女團MEME六位成員跟韓籍啦啦隊「國民表妹」李雅英、海莉在紅毯上展現超高人氣。MEME的禮服驚豔四座，一口氣展現了甜美、性感和華麗造型，和平時青春洋溢模樣反差極大。

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▲草莓(左起)、筱緹、笑笑、安汝、語萱、小楓驚傳有人要被淘汰。（圖／想想時間有限公司）

MEME開心分享常常觀察「國民表妹」李雅英簡直是女神化身，從觀察她的眼神、氣質到跳舞的力道。筱緹說：「發現韓國女孩們『無時無刻都開著100%營業的模式』，一刻都沒鬆懈，加上整體表演感非常成熟，成為台灣啦啦隊女孩最好的學習對象。

她們在舞台上演出的2首作品〈My Black Eyes〉、〈海邊環遊〉同樣呈現酷帥和活潑的反差，筱緹笑稱宛如「在台上表演人格分裂」，不只情緒瞬間轉換，還考驗成員們的肌耐力與肺活量。因為首支單曲〈My Black Eyes〉沒有完成「MV點閱率破10萬」的任務，所以公司暫緩新歌〈海邊環遊〉的MV拍攝。MEME不捨粉絲期待落空，筱緹大膽提案由女孩們自行拍攝，6名成員預計以全自創的方式，從編舞到MV內容一手包辦。

經紀公司對於筱緹的積極度給予高度肯定，表示「肯為實現自己的夢想展現出具體實際的行動力，就是我們想在女團身上看到的態度。當然還是會提供所需的資源，但很期待女孩們的創意」。

於此同時，MEME還要面對公司的淘汰制，壓力之大非言語所能形容。團裡年紀最小的語萱坦言「非常非常擔心我自己」被淘汰，她之前曾被提點「感覺不認真，是很危險的那一位」，所以絲毫不敢鬆懈。笑笑直言唱歌是她的罩門，有被告知要進步，不過都已經進步很多，小楓也說成員彼此默契越來越成熟，會互相幫忙解決 嗎彼此不足，「因為我們沒有希望誰會離開MEME」。

面對啦啦隊在演藝圈中競爭激烈，草莓認了「有時候會在深夜蓋棉被偷哭」，「覺得時間過好快，很怕自己快沒時間了，壓力的確蠻大，但又覺得我都堅持那麽久了，沒理由放棄」。語萱有一段時間只要一個人搭車的時候就會忍不住想哭，到家後直接淚崩。「雖然做了很多努力，但有時候有些事情會有種努力沒有被看見的感覺」。