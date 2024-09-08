章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」表情瞬間變了！尷尬畫面曝光掀議

記者劉宛欣／綜合報導

影后章子怡因出演《臥虎藏龍》、《十面埋伏》、《藝伎回憶錄》等，一舉成為國際知名的影星，近期她受邀擔任第81屆威尼斯影展評審團唯一的華人代表。沒想到，在頒發最佳男演員獎項的過程中，章子怡與得獎者法國演員文森林頓（Vincent Lindon）之間的一段互動引發熱議。

▲文森林頓拿下最佳男演員獎，由章子怡頒發。（圖／路透）

文森林頓憑藉電影《The Quiet Son》拿下了最佳男演員獎項，該獎由章子怡頒發，在頒獎時，章子怡按照國際禮儀與他進行貼面禮，然而在第二次臉頰碰面時，文森林頓疑似親吻到了她的臉頰，讓章子怡略顯吃驚。從影片中可以看到她的身體明顯向後退，表情顯得有些尷尬，甚至露出不自然的神情。不過，章子怡很快調整過來，繼續保持禮貌微笑，專業應對接下來的頒獎。

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▲章子怡與文森林頓互動片段引起討論。（圖／翻攝自微博）

隨後，在兩人合照時間，文森林頓的手似乎搭在章子怡後腰，讓她再次驚訝地張大眼睛，表情明顯受到影響。這一幕被截取下來傳至微博，引起微博網友討論，紛紛留言「這個老白男太膈應了，他那個貼面吻讓人非常不舒服」、「後面章子怡表情也明顯是在忍著」、「一開始親的時候也挺奇怪的」、「是被嚇到了下意識表情」、「貼面那一下就追上去親的，章都後退了一步」。

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