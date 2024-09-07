余祥銓妻公開「產後10個月身材」！　穿露肚泳裝站海邊被拍：紋路又怎樣

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月和藝人余祥銓結婚，同年11月生下女兒「小元寶」，平時除了會在社群記錄親子日常，同時也不吝嗇分享生活。今（7）日她就在Threads發文秀出4張身穿泳裝，站在海邊擺拍的獨照，大方展現產後10個月的真實身材，同時也自信表示：「這些紋路又怎麼樣！」

▲▼柔柔分享一系列泳裝照。（圖／翻攝自Threads／rou860209）

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照片中，柔柔身穿白色背心搭配花色比基尼，表情自信且自然，她伸出手微微撩起上衣，大方露出產後的肚皮，表現出對自己身體的接受與驕傲。她微笑看向鏡頭，露出親切的笑容，眼神中還帶著一絲輕鬆與溫柔，展現出愉快的度假心情。照片背景是沙灘，遠處的大海與藍天相接，陽光灑在她的身上，替一系列的照片襯托出溫暖而愉悅的氛圍。

▲柔柔大方分享產後10個月身材。（圖／翻攝自Threads／rou860209）

柔柔在文中分享產後生活的心得，距離她產後已經接近10個月，她勇敢穿上泳衣，展現產後的自信與魅力。柔柔表示，產後的身體變化，包括妊娠紋等，並沒有讓她感到困擾，她反而更欣賞自己的身體，「接受自己，欣賞自己，自然就會散發魅力自信，這些紋路又怎麼樣，我可是孕育了一個可愛寶貝出來呢！」最後更以「Happy mommy happy life」作結尾，表達身為媽媽的幸福感。