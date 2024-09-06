許光漢結訓離營秒趕回台北！　低調奔酒吧見好友「現場照曝光」

▲許光漢中午離營後，晚間就現身台北的酒吧。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

33歲的許光漢上月無預警宣布入伍，讓粉絲們措手不及，在台中成功嶺受訓的這段時間仍不斷傳出關於他的各種消息，可見男神的魅力不容小覷。今（6日）他結束16天基礎訓練，因表現優良獲6小時榮譽假，提早在中午12點就離開營區，而時報周刊CTWANT也直擊他回到台北後，便與朋友相約至酒吧聚會。.

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▲從黑色賓士轎車下車後，許光漢與熟人一同進入店中。（圖／本刊攝影組）

本刊在晚間7點時直擊許光漢搭乘黑色賓士轎車抵達大安區的一間酒吧，只見他戴著黑色帽子，穿著短袖及背著斜背包，下半身則與早上離營時一樣穿著短褲，打扮看起來相當悠閒，低調打扮並沒有讓路人多加注意，看來可以度過與親友相聚的歡樂時光。

▲一身素色裝扮的許光漢看起來相當低調。（圖／本刊攝影組）

先前許光漢的經紀公司發出聲明，稱他會在明年回歸，而他的軍中生活備受外界關注，不過他沒有因為是知名藝人就耍大牌，而是跟大家一樣腳踏實地接受訓練，軍中長官也稱讚他既低調又認真。日前成功嶺舉辦「役別甄選」，據了解許光漢以第一志願入選內政部社會役「公益大使團」，將會以公益大使團身分前往全國各社福機構，以歌舞、戲劇、魔術等節目巡迴演出。

今日許光漢結束基礎訓練後離營，獨自一人拿著包包走出成功嶺大門，並在經紀人引導下走向保母車，首次「放風」也吸引大批媒體到場，被問到有沒有想對粉絲說的話？他低調表示「謝謝關心」便搭車離開。許光漢將會在8日收假，隔天至他所選擇的服役單位接受專業訓練，13日再到南投中興新村的公益大使團服役。

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